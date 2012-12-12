شورای عالی انقلاب فرهنگی روند تکاملی مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید علیپور صبح چهارشنبه در جمع کارکنان سد و نیروگاه کرخه با گرامیداشت سالروز تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران بیش از هر چیز مرهون تعالیم حیات بخش امام امت (ره) و شهدای انقلاب اسلامی است و تداوم و گسترش چنین انقلابی در گرو اطاعت محض از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای است.

مشاور فرهنگی سد و نیروگاه کرخه افزود: با توجه به هجمه های فرهنگی دشمنان اسلام، شناخت صحیح و ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) یکی از اولویتهایی است که بر همه مسئولان و مردم واجب و لازم است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک در ادامه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم منحوس پهلوی، جامعه ایران اسلامی نیازمند یک تحول بنیادین بود، تحولی که انسان ساز و هدایتگر باشد و جامعه را دگرگون کند بر این اساس حضرت امام خمینی (ره) با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و با مسئولیت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و ارتقای این ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحولی عظیم در رابطه با نوع نگرش به انقلاب اسلامی به وجود آورد و در این سالها تهیه سند مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی، راه پیشرفت را برایمان هموار کرده است.



حجت الاسلام سعید علیپور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ که این شورا را قرارگاه فرماندهی مقابله با جنگ نرم دشمنان شناختند تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تأسیس تاکنون زنده و پویا بوده و روند تکاملی دارد.

وی عنوان کرد: توجه به زیرساختهای فرهنگی اعم از حوزه علم و فناوری، برقراری ارتباط و تعامل موثر و گسترده با بدنه نخبگان در زمینه‌های علمی و فرهنگی، توسعه فرهنگ قرآنی کشور، توجه به استقلال حوزه های علمیه و نخبه پروری، تصویب اسناد مرتبط با نقشه جامع علمی (نظیر سند هوافضا، سند نانو، سند سلو‌های بنیادی، رسانه و ارتباطات و...)، توجه به دانشگاه ها، آموزش و پرورش و ... طی این سالها، گواهی بر این مدعاست.