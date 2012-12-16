ارشاد صادرکننده و پاسخگوی مجوزهای موسیقی است

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی با انتقاد از لغو بدون مجوز برخی کنسرت های موسیقی در برخی از شهرها به خبرنگار مهر، گفت: صدور و لغو مجوز کنسرت های موسیقی طبق قانون مستقیما زیر نظر وزارت ارشاد است اما متاسفانه در چند سال اخیر جسته و گریخته کنسرت های مختلف توسط ارگان های غیر مرتبط با وزارت ارشاد برخی از کنسرت ها را لغو کرده اند.

پاسخ فرمانده نیروی انتظامی مشهد غیرقابل توجیه است

وی در ادامه افزود: این اتفاق به خصوص در برخی از شهرها رخ داده است که می توان به لغو کنسرت های دانشجویی در مشهد اشاره کرد.چندی پیش قرار بود کنسرتی در یکی از دانشگاه های مشهد برگزار شود که این کنسرت توسط فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان رضوی لغو شد.

این خواننده موسیقی ایرانی در ادامه صحبت های خود با اشاره به دلایل لغو این کنسرت توسط فرمانده نیروی انتظامی گفت: زمانی که دلایل لغو این کنسرت را جویا شدیم در پاسخ چنین شنیدیم که شهر مشهد حریم رضوی است و مقدس است به همین دلیل اجازه برگزاری کنسرت نمی دهیم. پاسخ این فرمانده نیروی انتظامی از جهات مختلف غیرقابل توجیه است.

نوربخش در ادامه افزود: سئوال این است که مگر اجرای موسیقی اصیل ایرانی چه ایرادی دارد که نباید در مشهد برگزار شود. مگر در جشنواره رضوی که برگزار می شود موسیقی اجرا نمی شود؟

حساسیت ها در شهر مشهد را درک می کنیم

این مدیر موسیقی در ادامه متذکر شد: مگر آثار موسیقایی درباره ساحت مقدس امام رضا (ع) کم ساخته شده است.مگر موسیقی مذهبی که ریشه های موسیقی دستگاهی در آن وجود دارد کم کار شده است که حالا نمی توان در شهر مشهد کنسرت برگزار کرد.

وی در ادامه افزود: ناگفته نماند که خانه موسیقی هم حساسیت های موجود در شهر مشهد را درک می کند و درست به همین دلیل است که به هیچ عنوان اثری دور از شان حضرت امام رضا(ع) و شهر مقدس مشهد در این شهر اجرا نخواهد شد.

مدیرعامل خانه موسیقی در پایان افزود: با این اوصاف بازهم تاکید می کنم که هیچ نهاد و یا سازمان دیگری غیر از وزارت ارشاد به لحاظ قانونی اجازه مداخله ندارد. درباره دلیل برگزار شدن کنسرتی در مشهد این مسئولان در وزارت ارشاد هستند که باید پاسخگو باشند نه مسئولان در نیروی انتظامی.امیدوارم روزی برسد که همه مسئولان در هر پست و مقامی آگاه به موقعیت و جایگاه حقیقی و حقوقی خود باشند.