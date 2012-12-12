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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

پیام دبیرکل سازمان جهانی گردشگری به رئیس سازمان میراث فرهنگی

طالب ریفایی دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی انتصاب ملک‌زاده به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران را تبریک گفت و اعلام کرد شخصا در اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،طالب ریفایی در تماس تلفنی با محمدشریف ملک‌زاده ضمن ابراز خوشحالی از انتصاب وی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، با اشاره به سوابق ارزنده ملک‌زاده در توسعه گردشگری ایران که در سوابق unwto نیز ثبت شده است ، برای وی آرزوی موفقیت کرد.

ریفایی در این تماس اظهار داشت: به منظور اعلام رسمی و علنی حمایت ویژه خود از دکتر ملک‌زاده ، شخصا در اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که فروردین‌ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود، حضور می یابد. 

 دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی اضافه کرد که پیام تبریک کتبی رسمی وی را نیز مدیر برنامه‌ریزی و مشاور ارشد سازمان جهانی جهانگردی هفته آینده در همایش گردشگری سلامت در مشهد مقدس ارائه می شود.
 

کد مطلب 1764507

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