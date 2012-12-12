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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

اجرای مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد زمستانی شهرداری کرج

اجرای مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد زمستانی شهرداری کرج

کرج – خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری کرج از اجرای مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد زمستانی شهرداری کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صفری ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای این مانور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: حدود 160 دستگاه و ماشین آلات و تجهیزات در این مانور در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که تمام خودروهای امدادی مجهز به جی پی اس شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج تصریح کرد: با اجرای این طرح می توان از موقعیت خودروها و چگونگی فعالیت ها این خودروها با خبر شد.

صفری گفت: یکی از نواقص کار تعطیلی مدارس در فصل زمستان بود که طی دو روز آینده کارگروهی با حضور شهرداری، راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش و معاونت امور عمرانی استانداری البرز تشکیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: بدون فوت وقت در این کارگروه در خصوص تعطیلی مدارس در فصل زمستان تصمیم گیری خواهد شد.

آتش نشانی، راهداری، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر، اورژانس، شهرداری کرج و دیگر دستگاه های مربوطه در این مانور حضور داشتند.

کاوه حدادپور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری البرز، سید علی آقازاده شهردار کرج، محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج و دیگر مسئولان در این مانور حضور داشتند.
 

کد مطلب 1764513

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