انتقاد از نبود متون جامع برای تجزیه و تحلیل جنگ/ چگونگی تغییر دکترین جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، آیین رونمایی از کتاب «نبرد طریق‌القدس» نوشته امیر رزاق‌زاده عصر دیروز با حضور سرلشگر پاسدار غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اردستانی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، سردار اعلایی، سردار حق‌طلب، سردار اسدی و جمعی از فعالان دفاع مقدس در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم، سردار سرلشگر پاسدار غلامعلی رشید جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح در سخنانی ضمن تقدیر از نویسندگان و فعالان دفاع مقدس، اظهار داشت: هدف از گفتار و نوشتار و هر نوع تلاشی در این زمینه این است که بیان شود جنگ چیست و ما باید براساس چه مفاهیم و سیاست‌ها و گسترش اصول و ارزش‌های دفاع مقدس حرکت کنیم و وقتی سخن گفته یا کار هنری در این زمینه تولید می‌کنیم، باید چه نکاتی را رعایت کنیم.

وی یادآور شد: در این باره باید گفت، در سالروز عملیات‌ها و یا سالروز شهادت سرداران جنگ تحمیلی با حجم انبوه کار روبه‌رو می‌شویم و این پرسش همواره به وجود می‌آید که هدف از گفتار و نوشتار در این زمینه چیست؟

سرلشگر رشید اضافه کرد: مطلب اول این است که بر اساس سه ملاحظه اساسی می‌توان درباره جنگ چیزی نوشت؛ بیان ارزش‌های دینی و اسلامی حاکم بر تفکر مسئولین و سلوک فرماندهان باید رعایت شود و این رفتارها بیان گردد.

وی با اشاره به اساس و پایه جنگ هشت ساله بیان داشت: معنویت، حماسه و عقلانیت سه رکن حاکم و شاکله جنگ و دفاع مقدس است و سه سطح جنگ را مسئولین، فرماندهان و رزمندگان تشکیل می‌دادند که مسئولین شامل امام(ره) و رئیس‌جمهور بودند، فرماندهان شامل فرماندهان لشگرها و تیپ‌ها و رزمندگان شامل نیروها می‌شدند.

جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ملاحظه دوم این است که ما واقعه بزرگ سیاسی ـ تاریخی را می‌خواهیم تجزیه و تحلیل کنیم و نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق داریم که در این زمینه ما هنوز متون جامعی در دست نداریم.

همچنین بررسی درس‌های دفاع مقدس همواره باید مدنظر گرفته شود یعنی ما باید همواره خود را آماده جنگ بدانیم و تصور جنگی دوباره را داشته باشیم و درس‌های دفاع مقدس را اینگونه تبیین نماییم.

سرلشگر رشید تصریح کرد: جنگ تحمیلی برای ملت ایران آزمون قدرت ملی و دینی بود و در کنار این آزمون، آزمون نظامی هم قرار داشت که ما خوشبختانه در همه آنها پیروز و موفق بودیم و باید با دفاع مناسب جنگ را ماندگار کنیم.

وی با اشاره به آفت‌های واقعیات جنگ خاطرنشان کرد: مبارزه با مبالغه و تحریف از جنگ بسیار مهم است و تحریف از آن نیز شامل تحریف در واقعیات است که یا غلط، دروغ و ناقص بیان می‌شود. مرحله دوم تحریف در برداشت واقعیت بوده و نوع سوم تحریف، تحریف در مفاهیم مربوط به دفاع مقدس است،بنابراین باید کارهایی در این زمینه انجام شود که عبارتند از اجتناب از اختلاف و مناقشه بین سپاه و ارتش، ضرورت ظرفیت نقدپذیری، تبیین متون آموزشی عمومی و تخصصی برای مردم و دانشگاه‌ها .

سرلشگر رشید ادامه داد: تمرکز گفتار کتاب نبرد "طریق‌القدس" از روزهای آغازین جنگ شروع می‌شود و رزاق‌زاده در این کتاب تلاش کرده است تا یک کتاب مرجع برای همه به نگارش درآورد.

وی به ویژگی عملیات "طریق‌القدس" اشاره کرد و افزود: عملیات طریق‌القدس دومین عملیات بزرگ ما در سال دوم جنگ بود و اگر می‌خواهیم عظمت آن را بیان کنیم باید با سال اول جنگ آن را مقایسه نماییم.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابراز داشت: در ماه پنجم و ششم جنگ این سؤال به وجود آمد که آیا ایران توان مقابله با دشمن را دارد؟ که پاسخ این سؤال در سال دوم داده شد و ما توانستیم در سال دوم جنگ به وحدت بین سپاه و ارتش دست پیدا کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از سال دوم جنگ تحولات بزرگی به وجود آمد و با خیز بزرگ در عملیات‌های فتح‌المبین و بیت‌المقدس و انتصاب محسن رضایی در بیستم شهریورماه 60 به دستور امام(ره) به عنوان فرمانده سپاه پاسداران و همچنین انتصاب شهید صیاد شیرازی به عنوان یک نیروی جوان به فرماندهی نیروی زمینی ارتش همراه بود که در کنار هم قرار گرفته و طرح‌های جنگی هماهنگ شد و در این زمان بود که دکترین جنگ تغییر کرده و دیگر خبری از دوگانگی در استراتژی نبود.

در ادامه مراسم، امیر رزاق‌زاده نویسنده کتاب «نبرد طریق‌القدس» به تشریح اقدامات خود در خصوص نگارش این کتاب پرداخت.