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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

رضایی:

مشکل لغو پروازها به علت شرایط جوی در فرودگاه آبادان برطرف می شود

مشکل لغو پروازها به علت شرایط جوی در فرودگاه آبادان برطرف می شود

آبادان – خبرگزاری مهر: سرپرست فرودگاه آبادان گفت: با خرید دستگاه ILS، مشکل لغو پروازها به علت شرایط جوی در فرودگاه آبادان برطرف می شود.

محمد رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند دستگاه ils تا پایان امسال خریداری و نصب می شود، گفت: خوشبختانه مذاکرات در خصوص خرید دستگاه یاد شده  نتایج مثبتی در پی داشت.

وی اظهار کرد: دستگاه ils  در عملیات پروازی از تاثیر و اهمیت بسزایی برخوردار است.

به گفته رضایی، با اجرای سامانه فرود اتوماتیک ils مشکل لغوشدن پرواز ناشی از کاهش دید به حداقل می رسد و نشست پرواز را تا دید 800 متر امکان پذیر می کند.

سرپرست فرودگاه آبادان تصریح کرد: طبق توافق صورت گرفته قبلی با سازمان منطقه آزاد اروند اعتبار لازم برای خرید دستگاه مذکور تصویب و تا پایان سال جاری این دستگاه خریداری می شود.
 
وی یادآورشد: در جلسه مذکور همچنین مقرر شد تا کار بررسی مشخصات و نظارت بر اجرای عملیات نصب وراه اندازی دستگاه ils توسط شرکت فرودگاه های کشور و کار تهیه و خرید آن توسط سازمان منطقه آزاد اروند انجام گیرد.

رضایی با اشاره به بروز پدیده گرد و غبار در سطح استان خوزستان افزود: طبق بررسیهای انجام شده تمامی 55 پرواز ابطال شده در هشت ماهه امسال در اثر بدی آب و هوای آبادان به دلیل بروز پدیده گرد و غبار که منجر به کاهش دید خلبان برای فرود هواپیما میشد، بوده است.
کد مطلب 1764526

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