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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

نظری با مهر مطرح کرد:

1900 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا در لرستان پرداخت شد

1900 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا در لرستان پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شعب بانک ملی استان لرستان از پرداخت بیش از هزار و 900 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغالزای این استان خبر داد.

حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان لرستان اظهار داشت: از ابتدای شروع پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده تا کنون بیش از هزار و 905 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغالزا در این استان پرداخت شده است.

وی بیان داشت: این در حالیست که در مجموع بیش از دو هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت به طرح های اشتغالزا در سطح استان مصوب شده است.

مدیر عامل شعب بانک ملی استان لرستان و دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان همچنین در مورد گلایه ها و انتقادات موجود از روند پرداخت تسهیلات ازدواج در استان عنوان کرد: برخی از بانکهایی که تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند کار پرداخت تسهیلات را آغاز کرده اند.

نظری همچنین پیرامون فعالیت خود پردازهای سطح استان نیز یادآور شد: در این راستا بیش از 500 خودپرداز بانکی با پشتیبانی فنی کامل آماده خدمات رسانی به مردم هستند.

وی افزود: هر سیستم خودپردازی که به هر دلیلی متوقف شود به سرعت توسط تیم پشتیبانی رفع مشکل خواهد شد.

کد مطلب 1764527

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