1900 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا در لرستان پرداخت شد

حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان لرستان اظهار داشت: از ابتدای شروع پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده تا کنون بیش از هزار و 905 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغالزا در این استان پرداخت شده است.

وی بیان داشت: این در حالیست که در مجموع بیش از دو هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت به طرح های اشتغالزا در سطح استان مصوب شده است.

مدیر عامل شعب بانک ملی استان لرستان و دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان همچنین در مورد گلایه ها و انتقادات موجود از روند پرداخت تسهیلات ازدواج در استان عنوان کرد: برخی از بانکهایی که تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند کار پرداخت تسهیلات را آغاز کرده اند.

نظری همچنین پیرامون فعالیت خود پردازهای سطح استان نیز یادآور شد: در این راستا بیش از 500 خودپرداز بانکی با پشتیبانی فنی کامل آماده خدمات رسانی به مردم هستند.

وی افزود: هر سیستم خودپردازی که به هر دلیلی متوقف شود به سرعت توسط تیم پشتیبانی رفع مشکل خواهد شد.