کشف بیش از 21 هزار 800 قلم تجهیزات پزشکی قاچاق در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی طلوعی افزود: با کار اطلاعاتی صورت گرفته پلیس دریافت برخی از اخلال گران اقتصادی و قاچاقچیان کالاهای خارجی قاچاق را از استان های مرزی بارگیری و به مقصد تهران با کامیون های سبک و سنگین حمل می کنند موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با تلاش ماموران و انجام گشت زنی های مستمر در محورهای مواصلاتی استان عصر روز گذشته یک دستگاه خودرو در این زمینه شناسائی و متوقف شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در بازرسی از این خودرو که به ظاهر دارای بار پوشال کولر بود ماموران موفق شدند دو هزار و 800 قلم تجهیزات پزشکی و دو هزار کیلو گرم البسه قاچاق را کشف و ضبط کنند.



سرهنگ طلوعی در خاتمه از کشف 47 ثوب البسه قاچاق در شهرستان ایجرود خبر داد.

