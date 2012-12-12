راه اندازی کلینیک عسل درمانی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران ستادی و فنی دامپزشکی استان اردبیل افزود: عسل در مجموعه معارف دینی به عنوان داروی شفابخش معرفی شده و باید از این حقیقت در راستای ایجاد مرکز علمی و عملی برای شفابخشی استفاده کرد.

وی بیماریهای زنبور عسل را یکی از وظایف اصلی دامپزشکی عنوان کرد و یادآور شد: باید استان اردبیل مرکز ملی مطالعاتی و تحقیقاتی زنبورعسل کشور بوده و اکتشافات علمی عسل ویژه اردبیل باشد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین این استان را در تولید عسل کیفی در کشور مطرح دانست و اضافه کرد: علاوه بر این استان اردبیل به دلیل برخورداری از پتانسیل بالای دامی می تواند قسمت مهمی از نیازهای دام و طیور کشور را تأمین کند.

وی بحث کشاورزی و دامپروری را برای استان یک فرصت دانست و متذکرشد: در صورت رویکرد مدیریتی مثبت از آن فرصت به نحو احسن بهره برداری خواهد شد.

اردبیل باید صادرکننده اول پروتئین کشور باشد

حقیقت پور تصریح کرد: به دلیل اینکه در کلان رویکرد علمی نگاه به دام و طیور کشور بر پایه بازار استوار شده است، در حال حاضر از ظرفیت پایین کشاورزی و دامپروری در استان استفاده می شود، اما اردبیل با استعداد بالای دامپروری باید صادرکننده پروتئین دامی و طیور و تخم مرغ و محصولات شیلاتی باشد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد از ظرفیت موجود در دام و طیور اردبیل 100 درصد استفاده شود باید دامپزشکی بتواند وظایف قانونی توام با تحقیقات و راهکارهای عملی استفاده کند. ضمن اینکه برای افزایش میزان ثمربخشی در حوزه دام و طیور، در تصمیمات کلان نظام دامپزشکی نیازمند ورود متخصصانه و کارشناسانه بر پایه دانش در این حوزه است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وظایف دامپزشکی بسیار متنوع و گسترده است، بیان داشت: ماموریت دامپزشکی تامین محیط پاک برای تولید مناسب و مراقبتهای بهداشتی و شرعی برای تبدیل محصولات دامی است و دامپزشکی در بحث بیماریهای دام و طیور و بیماریهای مشترک پاسخگوی جامعه است.

وی با اشاره به عدم حمایتهای جدی و اساسی از دامپزشکی در مقاطع گذشته از تصرفات غیرکارشناسی در این حوزه انتقاد کرد و متذکر شد: تصرفات غیرقانونی و نابجا در این بخش مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیائی استان و همسایگی با کشورهای آسیای میانه افزود : برای جلوگیری از لطمات تاثیرگذار در حوزه بیماریهای دام و طیور ایجاد دیپلماسی بهداشتی دامپزشکی اردبیل با این کشورها و درحوزه گمرک بین المللی و مرزی بیله سوار می تواند در کنترل بیماریها بسیار موثر باشد.

حقیقت پور در عین حال برای اخذ مجوز این دیپلماسی در راستای تبادل نظر، ایجاد اتاق مشترک، جلسات و نشستهای مشترک کارشناسان و خط ارتباط علمی مشترک برای کنترل بیماریهای دامی و سایر حوزه ها اعلام آمادگی کرد.

وی عنوان کرد: اگر در وظایف حاکمیتی و نظارت دامپزشکی که با سلامت عمومی جامعه مرتبط است کوتاهی و قصور انجام شود نمایندگان مردم در سطح ملی و امنیت ملی باید پاسخگو باشند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دنیای امروزی مدیریت بدون اتکا به تحقیقات و مطالعات جواب نمی دهد و دنیای فعلی دنیای آزمون و خطا نیست به نقش و اهمیت آموزش و ترویج و تحقیقات در بخش دامپزشکی و بیماریهای مختلف دام ، طیور و آبزیان و حوزه افزایش تولید دام و محصولات دامی تاکید کرد.

وی افزود: باید با مکانیزمها و تکنیکهای خاص و براساس رفتارهای بومی، دانش علمی و بهداشتی تولید کنندگان را افزایش دهیم تا این قشر بتوانند در بسیاری از موارد بیماریها را کنترل کرده و در تشخیص و شناساندن مشکلات ما را یاری کنند.