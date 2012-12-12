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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

حقیقت پور خواستار شد:

راه اندازی کلینیک عسل درمانی در اردبیل

راه اندازی کلینیک عسل درمانی در اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس تولید عسل در این استان را فرصت مناسبی برای ایجاد اولین کلینیک عسل درمانی در استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران ستادی و فنی دامپزشکی استان اردبیل افزود: عسل در مجموعه معارف دینی به عنوان داروی شفابخش معرفی شده و باید از این حقیقت در راستای ایجاد مرکز علمی و عملی برای شفابخشی استفاده کرد.

وی بیماریهای زنبور عسل را یکی از وظایف اصلی دامپزشکی عنوان کرد و یادآور شد: باید استان اردبیل مرکز ملی مطالعاتی و تحقیقاتی زنبورعسل کشور بوده و اکتشافات علمی عسل ویژه اردبیل باشد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین این استان را در تولید عسل کیفی در کشور مطرح دانست و اضافه کرد: علاوه بر این استان اردبیل به دلیل برخورداری از پتانسیل بالای دامی می تواند قسمت مهمی از نیازهای دام و طیور کشور را تأمین کند.

وی بحث کشاورزی و دامپروری را برای استان یک فرصت دانست و متذکرشد: در صورت رویکرد مدیریتی مثبت از آن فرصت به نحو احسن بهره برداری خواهد شد.

اردبیل باید صادرکننده اول پروتئین کشور باشد

حقیقت پور تصریح کرد: به دلیل اینکه در کلان  رویکرد علمی نگاه به دام و طیور کشور بر پایه بازار استوار شده است، در حال حاضر از ظرفیت پایین کشاورزی و دامپروری در استان استفاده می شود، اما اردبیل با استعداد بالای دامپروری باید صادرکننده پروتئین دامی و طیور و تخم مرغ و محصولات شیلاتی باشد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد از ظرفیت موجود در دام و طیور اردبیل 100 درصد استفاده شود باید دامپزشکی بتواند وظایف قانونی توام با تحقیقات و راهکارهای عملی استفاده کند. ضمن اینکه برای افزایش میزان ثمربخشی در حوزه دام و طیور، در تصمیمات کلان نظام دامپزشکی نیازمند ورود متخصصانه و کارشناسانه بر پایه دانش در این حوزه است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وظایف دامپزشکی بسیار متنوع و گسترده است، بیان داشت: ماموریت دامپزشکی تامین محیط پاک برای تولید مناسب و مراقبتهای بهداشتی و شرعی برای تبدیل محصولات دامی است و دامپزشکی در بحث بیماریهای دام و طیور و بیماریهای مشترک پاسخگوی جامعه است.

وی با اشاره به عدم حمایتهای جدی و اساسی از دامپزشکی در مقاطع گذشته از تصرفات غیرکارشناسی در این حوزه انتقاد کرد و متذکر شد: تصرفات غیرقانونی و نابجا در این بخش مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیائی استان و همسایگی با کشورهای آسیای میانه افزود :  برای جلوگیری از لطمات تاثیرگذار در حوزه بیماریهای دام و طیور ایجاد دیپلماسی بهداشتی دامپزشکی اردبیل با این کشورها و درحوزه گمرک بین المللی و مرزی بیله سوار می تواند در کنترل بیماریها بسیار موثر باشد.

حقیقت پور در عین حال برای اخذ مجوز این دیپلماسی در راستای تبادل نظر، ایجاد اتاق مشترک، جلسات و نشستهای مشترک کارشناسان و خط ارتباط علمی مشترک برای کنترل بیماریهای دامی و سایر حوزه ها اعلام آمادگی کرد.

وی عنوان کرد: اگر در وظایف حاکمیتی و نظارت دامپزشکی که با سلامت عمومی جامعه مرتبط است کوتاهی و قصور انجام شود نمایندگان مردم در سطح ملی و امنیت ملی باید پاسخگو باشند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دنیای امروزی مدیریت بدون اتکا به تحقیقات و مطالعات جواب نمی دهد و دنیای فعلی دنیای آزمون و خطا نیست به نقش و اهمیت آموزش و ترویج و تحقیقات در بخش دامپزشکی و بیماریهای مختلف دام ، طیور و آبزیان و حوزه افزایش تولید دام و محصولات دامی تاکید کرد.

وی افزود:  باید با مکانیزمها و تکنیکهای خاص و براساس رفتارهای بومی، دانش علمی و بهداشتی تولید کنندگان را افزایش دهیم تا این قشر بتوانند در بسیاری از موارد بیماریها را کنترل کرده و در تشخیص و شناساندن مشکلات ما را یاری کنند.

کد مطلب 1764533

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