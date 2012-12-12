  1. بین الملل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

وزیر نفت عراق خواهان تثبیت بازار نفت شد

وزیر نفت عراق خواهان تثبیت بازار نفت شد

عبدالکریم اللعیبی وزیر نفت عراق درسخنرانی خود در یکصد و شصت و دومین نشست وزیران کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خواستار تثبیت در بازار جهانی نفت شد.

به گزارش خبرنگار مهر از وین ، عبدالکریم اللعیبی که ریاست دوره ای شورای وزیران اوپک را بر عهده دارد در نطق افتتاحیه نشست یکصد و شصت و دومین با برشمردن شرایط اقتصادی دنیا اعم از اقتصاد متزلزل آمریکا و بحران اقتصادی اتحادیه اروپا خواستار آن شد که کشورهای عضو اوپک به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیرنده بازار جهانی نفت در جهت تثبیت بازار قدم بردارند.

وزیر نفت عراق همچنین خواستار آن شد که منافع تمامی طرف ها اعم از کشورهای تولید کننده، شرکت های سرمایه گذار و درگیر در صنایع نفتی و همچنین مشتریهای نفتی در تثبیت بازار مورد ملاحظه قرار گیرد.

اللعیبی پیش از برگزاری اجلاس نیز همچنین با دفاع از سقف تولید کنونی کشورهای عضو اوپک گفته بود "از آنجا که اکثر کشورهای عضو، بودجه خود را با نفت بشکه ای 100 دلار بسته اند، افزایش سقف تولید و در نتیجه کاهش قیمت نفت باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای آنها خواهد شد و از این رو تصور نمی کنم که اعضا تمایلی به افزایش سقف تولید کنونی یعنی 30 میلیون بشکه در روز داشته باشند."

در ادامه اجلاس امروز همچنین رستم قاسمی وزیر نفت کشورمان سخنرانی خواهد کرد.
 

کد مطلب 1764551

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