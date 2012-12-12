به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: هدف از این گزارش، ارزیابی عملکرد طرح های زودبازده و تحلیل پیامدهای اقتصادی به ویژه اهداف اشتغال زایی این طرح ها است. از زمان شروع این برنامه در آذرماه 1385 تا پایان سال 1389، مانده مبلغ طرح های معرفی شده به بانک ها حدود 672.4هزارمیلیارد ریال و ارزش طرح های تایید شده در بانک ها 312.1 هزارمیلیارد ریال بود که از این مبلغ تا پایان اسفندماه 1389، معادل 250.8 هزارمیلیارد ریال پرداخت شد.

تا پایان اسفندماه 1389معادل 23.3 هزارمیلیارد ریال افزایش تسهیلات سررسید گذشته و معوق شد. بررسی عملکرد طرح های زودبازده نشان می دهد که نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقده در پایان سال 1389به 39.43 درصد رسید که این امر نشان دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح های زودبازده و انحراف بیش از 60 درصدی برنامه مذکور از اهداف اشتغالزایی آن است.

همچنین با استنباط از گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح های به بهره برداری رسیده می توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389، به طور تقریبی 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح های مذکور، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.