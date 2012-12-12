13شرکت تعاونی تولید در شهرستانهای گناباد و بجستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اکبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستائی گناباد در سال 1379 با سرمایه اولیه 53 میلیون و500 هزار ریال منقسم به 5 هزار و350 سهم 10 هزار ریالی تاسیس شد.

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستائی گناباد افزود: تعداد اعضاء فعلی اتحادیه 13 شرکت تعاونی تولید در سطح شهرستانهای گناباد و بجستان وسرمایه ثبتی طی مجمع عمومی سال 1387 مبلغ 299 میلیون و 569 هزار و 73 ریال است.

اکبری افزود: عملیات شرکت در سال 1390 در سه بخش شامل توزیع نهاده های کشاورزی، آزمایشگاه خاکشناسی، پیمانهای عمرانی و خدماتی بوده است.

وی گفت: فروش و توزیع بذر پنبه به میزان 150 تن، بذر گندم و جو به میزان 270 تن و بذر سورگم 13 تن، فروش کود به میزان اوره یک میلیون و 208هزار و 275 کیلو گرم، سوپرفسفات تریپل 529 هزار و 830 کیلوگرم، سولفات پتاسیم 12 هزار و 850 کیلوگرم، سولفات آمونیوم 15 هزار کیلو گرم و کامل ماکرو زراعت 78 هزار کیلوگرم، عقد قرارداد پروژه های عمرانی با مدیریت جهاد کشاورزی به ارزش 933 میلیون و 843 هزار ریال و قرارداد پروژه حاصلخیزی خاک با مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به مبلغ 30 میلیون ریال و انجام آنالیزهای خاک مربوط به شهرستانهای فریمان و تربت حیدریه از مهمترین فعالیتها بوده است.

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستائی گناباد افزود: عقد قرارداد نیروهای خدماتی با شرکت ملی فولاد ایران به ارزش یک میلیارد و 677 میلیون و 193 هزار و 920 ریال، اخذ عاملیت کود اوره آزاد از مدیریت جهاد کشاورزی گناباد، ثبت نام کشاورزان در سیستم هوشمند شناسنامه بهره بردار بجز فعالیتهای فوق که در جهت کسب درآمد و خدمت رسانی به بخش کشاورزی از دیگر فعالیت ها است.



اکبری گفت: با حذف تدریجی یارانه مربوط به کود پیگیری لازم جهت خرید کود سولفات آمونیوم آزاد از کشور ازبکستان و نیز پتروشیمی ارومیه درجهت رفع نیاز کشاورزان و نیز کسب درآمد جهت اتحادیه در اسفند ماه سال 90 انجام شد.

وی تصریح کرد: به جهت نیاز مجموعه و ارتقاء سیستمهای رایانه ای اقدام به خرید و ارتقاء سیستمهای رایانه ای اتحادیه کرده و به تعداد 5 دستگاه رایانه افزایش و تحت شبکه قرار گرفت.

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستائی گناباد گفت: بنا به نیاز اتحادیه و شرکتهای عضو به ارتقاء سیستم حسابداری پیرو بررسیهای صورت گرفته در سنوات قبل جهت نرم افزار کارآمد تر حسابداری اقدام به آموزش حسابدار اتحادیه جهت نصب، راه اندازی نرم افزار سیترا صورت گرفت که در آینده نزدیک بابرطرف شدن نواقص وارتقاء آن متناسب با نیاز تعاونیهای تولید توسط اداره تعاون روستائی از آن در اتحادیه استفاده خواهد شد.