به گزارش خبرنگار مهر، بارش تگرگ و وزش شدید باد که از بامداد امروز در شهرستان کنگان آغاز شده بود با شدت بسیار زیادی به بخش کشاورزی، منازل مسکونی و خودروها در این شهرستان خسارت وارد کرد.

در حالی که استان بوشهر و به‌ویژه بخش های جنوبی استان، سال‌ها از کم بارشی رنج می‌برد، بارش‌های امسال به صورت بی‌سابقه‌ای در فصل پائیز اغاز شده و در کنار تقویت سفره‌های زیرزمینی باعث ایجاد خسارت‌هایی نیز در نقاط مختلف استان شده است.

اوایل آذرماه بود که شهرستان دشتستان به علت بارش‌های بی‌سابقه باران، شاهد بروز خسارت‌های مالی و جانی فراوانی بود و به علت آماده نبودن زیرساخت ها بسیاری از نقاط این شهرستان دچار آبگرفتگی شد.

از روز گذشته سامانه بارشی جدید در استان بوشهر فعالیت خود را آغاز کرد و پس از بارش‌های صبح و ظهر دیروز سه شنبه در بخش‌های شمالی استان، بامداد امروز به شهرستان های جنوبی رسید.

فعالیت این سامانه بارشی در شهرستان کنگان که منجر به بارش باران و تگرگ شدید شد، باعث بروز خسارت‌هایی به بخش کشاورزی این شهرستان و خودروها شد.

خسارت 80 درصدی به بخش کشاورزی سیراف، شیرینو و پرک



بخشدار مرکزی کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان خسارات این بارش‌ها پرداخت و گفت: بارش تگرگ و باد شدید باعث بیش از 80 درصد خسارت به بخش کشاورزی سیراف، شیرینو و پرک شده است.

محمد بحرانی در ادامه اظهار داشت: در پی گزارشات ارائه شده از شهر سیراف، بارش تگرگ باعث آسیب رساندن به خودروهای خارج از پارکینگ شده است.

وی افزود: شکستن شیشه و آسیب دیدن بدنه خودروها، شکستن و سوراخ شدن ایرانیت‌های سیمانی سقف پارکینگ ها از جمله خساراتی است که که بر اثر بارش تگرگ در شب گذشته اتفاق افتاد.

بخشدار مرکزی کنگان با عنوان این مطلب که خسارت وارده در بخش کشاورزی بندر سیراف، شیرینو و پرک بیش از 80 درصد بوده است افزود: در حال برآورد خسارت در بخش کشاورزی دیگر توابع بخش مرکزی هستیم که تا متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی در خصوص خسارات وارده در بخش کشاورزی کنگان و بنک نیز خاطرنشان کرد: طی بررسی های به عمل آمده و اعلام شده، شهرساحلی بنک و کنگان در بخش کشاورزی به علت تگرگ به همراه باد شدید متحمل 10 درصد خسارت شده است.

وارد شدن خسارت به خودروها در شهر سیراف

شهردار سیراف نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به جز خسارت وارده به خودروهای شهروندان سیرافی، شکستن برخی ازلامپ های رفوژ وسط و شکستن چند درخت، خسارت چندانی ایجاد نشده است.

وحید واعظی با اشاره به این مطلب که به تاسیسات شهری خسارتی وارد نشده، خاطرنشان کرد: گروه شهرداری سیراف پس از بارش های شب گذشته تا ساعت سه بامداد در محل شهرداری مستقر بودند.

وی اضافه کرد: از ابتدای صبح امروز نیز شهرداری سیراف برای پاکسازی شهر اقدام کرده است.