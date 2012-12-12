90 درصد شهروندان کرمانشاهی از اجرای طرح زوج و فرد در کرمانشاه رضایت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابولفضل امیدی ، گزارشی از وضعیت ترافیکی کلانشهر کرمانشاه به شهروندان ارائه کرد.

وی وضعیت حال حاضر ترافیکی شهر کرمانشاه را روان و بدون مشکل ارزیابی کرد و گفت: طبق بررسی های انجام شده ظهر و عصر به عنوان پیک ترافیک و ساعات شلوغی شهر کرمانشاه تعیین شده است ، که خوشبختانه با اجرای طرح های گوناگون از جمله طرح زوج و فرد ، در این ساعات نیز شاهد کمترین مشکل و گره ترافیکی هستیم.

سرهنگ "امیدی" با اشاره به اثرات مثبت اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر کرمانشاه ، از همکاری شهروندان با ماموران اجرا کننده طرح قدردانی کرد و تصریح کرد : بررسی و نظر سنجی های انجام شده نشان می دهد ، 90 درصد شهروندان از اجرای این طرح رضایت کامل دارند.

رییس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه ، در خاتمه از آغاز طرح زمستانه پلیس در بعد درون و برون شهری از 20 آذر ماه خبر داد و خاطر نشان کرد : طبق هماهنگی های به عمل آمده با شهرداری ، در نقاط مختلف سطح شهر نقاطی به عنوان مراکز برف روبی در نظر گرفته شده و انشاالله با رعایت قوانین و مقررات توسط شهروندان ، زمستانی عاری از حوادث تلخ رانندگی را سپری کنیم.

سقوط از آسانسور ، جان مرد کارگر را گرفت

یک مرد کارگر حین کار در شهر کرمانشاه ، از آسانسور سقوط کرد و جان داد.

ظهر روز گذشته ، در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر سقوط یک مرد کارگر از ارتفاع در خیابان اربابی شهر کرمانشاه ، بلافاصله ماموران کلانتری 14 این کلانشهر جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

ماموران کلانتری در بررسی های خود از محل حادثه دریافتند ، مردی کارگر حین کار بدلایلی از آسانسور سقوط کرده و بعلت مصدومیت و خونریزی شدید به مراکز درمانی اعزام شده است.

این خبر حاکیست ، متاسفانه پیگیری های بعدی ماموران کلانتری 14 کرمانشاه حکایت از آن داشت ، کارگر حادثه دیده که اهل استان همدان است ، بعلت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.

دستگیری 13 سارق و زورگیر در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، از دستگیری 12 سارق و یک زورگیر در این کلانشهر خبر داد.

سرهنگ "مرزبانی" گفت : به منظور تامین آسایش و آرامش شهروندان و برقراری نظم و امنیت در شهر کرمانشاه ، طی 24 ساعت گذشته طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توسط یگان های تابعه پلیس این کلانشهر به اجرا در آمده و در نتیجه تعداد 12 سارق ، یک زورگیر ، 11 معتاد و چهار متهم بدلیل ارتکاب سایر جرایم دستگیر و پس از تشکیل پرونده ، روانه مراجع قضایی شدند.

وی در ادامه از پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز شهر کرمانشاه توسط پلیس خبر داد و تصریح کرد : در این رابطه با تلاش ماموران مقادیری انواع مواد مخدر ، پنج حقه پایپ ، 19 عدد قلیان بهمراه تعداد قابل توجهی مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره ای کشف و ضبط شدند.

سرهنگ "مرزبانی" ضمن اشاره به کشف یکدستگاه موتور سیکلت مسروقه توسط ماموران کلانتری 13 کرمانشاه افزود: روز گذشته تعداد شش دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل پنج دستگاه خودرو و یکدستگاه موتور سیکلت نیز در سطح شهر کرمانشاه متوقف شده و جهت اعمال قانون به پارکینگ انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، در خاتمه از پلمپ 10 واحد صنفی متخلف به عنوان دیگر دستاورد روز گذشته پلیس این کلانشهر یاد کرد.

کشف 5 فقره سرقت مغازه در آگاهی کرمانشاه/دستگیری 2 عضو اصلی باند 10 نفره سرقت مسلحانه احشام

رییس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه ، از اعتراف دو سارق حرفه ای به پنج فقره سرقت مغازه و دستگیری دو عضو اصلی یک باند 10 نفره سرقت مسلحانه احشام خبر داد.

سرهنگ "جهانفر" در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده بهمراه دو نفر متهم به سرقت از کلانتری 26 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، پیگیری پرونده به ماموران شعبه دو اداره مبارزه با سرقت این پلیس محول شد.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات فنی و تخصصی بعمل آمده لب به اعتراف گشودند و از بسرقت بردن مقادیری وجه نقد، کارت شارژ ، گوشی تلفن همراه ، سیگارت و ... طی پنج فقره سرقت از مغازه های شهر کرمانشاه پرده برداشتند.

سرهنگ "جهانفر" ضمن اشاره به شناسایی کلیه مالباختگان تصریح کرد: متهمان با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

این مقام انتظامی در ادامه از دستگیری دو سارق حرفه ای احشام خبر داد و افزود: متهمان در تحقیقات بعمل آمده به سرقت 187 راس احشام از روستاهای حومه شهر کرمانشاه ، طی دو فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند.

رییس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه ، در خاتمه ضمن اشاره به این مطلب که متهمان در قالب یک باند 10 نفره و با استفاده ازدو دستگاه کامیون و پژو 405 اقدام بسرقت می کرده اند ، خاطر نشان کرد: هویت هشت عضو دیگر این باند نیز شناسایی شده و دستگیری آنان بصورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفته است.

کشف سه کیلو گرم تریاک و بیش از 70 هزار نخ سیگارت قاچاق در کنگاور



فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور استان کرمانشاه ، صبح امروز از کشف سه کیلو گرم تریاک و بیش از 70 هزار نخ سیگارت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "علیپور" در تشریح این خبر گفت: روز گذشته ، در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر حرکت یکدستگاه وانت پیکان حامل مواد مخدر به سمت شهر کنگاور ، بلافاصله اکیپی از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جهت بررسی موضوع به محور شناسایی شده اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از مدتی گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری ، خودرو تحت تعقیب شناسایی اما بلافاصله پس از مشاهده خودرو پلیس اقدام به فرار کرد.

سرهنگ "علیپور" افزود: سرانجام پس از مدتی تعقیب و گریز خودرو مذکور متوقف و در بازرسی های بعمل آمده از آن ، مقدار سه کیلو گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: روز گذشته ، طی عملیاتی مشترک و با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اطلاعات و امنیت عمومی کنگاور ، در بازرسی از منزل یک متهم تعداد سه هزار و510 پاکت سیگارت قاچاق معادل هفت هزار و 200 نخ سیگارت کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور ، در خاتمه از کشف 60 ثوب کاپشن قاچاق از یکدستگاه اتوبوس مسافربری ، توسط ماموران ایستگاه بازرسی شهید علیزاده این شهرستان خبر داد.

