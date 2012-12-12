به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای این مانور در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ما نمی توانیم بگوییم که به استاندارد مورد نظر در رابطه با آمادگی با حوادث و بحران دست پیدا کرده ایم، اظهار داشت: طی ده سال گذشته میزان آمادگی شهرداری کرج در مقابله با بحران بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: امیدواریم به استانداردهای لازم و هدف مورد نظر شهرداری است دست یابیم.

شهردار کرج تصریح کرد: تجهیزات و ماشین آلات برای مقابله با بحران در مقایسه با کلانشهرکم نداریم.

وی اظهار داشت: ماشین آلاتی که طی سه سال گذشته شهرداری کرج خریداری کرده و هم اکنون وارد مدار شده است امسال کامل ترین سال برای مقابله با بحران است.

آقازاده افزود: 12 منطقه داریم هر منطقه با توجه به نیازش به عنوان مثال مناطق شمالی کرج که شیب های بسیار زیاد دارد بین دو تا سه پایگاه و در مناطق جنوبی و مسطح تر یک پایگاه در فصل زمستان در نظر گرفته شده است.

شهرداری کرج گفت: ماشین آلات از امروز در این مناطق مستقر خواهند شد و امیدوارم هستیم که این آمادگی آرامش کافی به شهروندان کرجی بدهد.

وی ادامه داد: پیش بینی شده است که نیروی انسانی در صورت نیاز به کار گیری شود و ماشین آلات علاوه بر امکانات موجود مانند گریدر و کامیون در صورت نیاز اضافه شود.

آقازاده اظهار داشت: هر سال که پیش می رویم شاهد یک تجربه بهتر در حوزه معاونت خدمات شهری هستیم امسال امیداورم با برنامه ریزی رضایت نسبی ایجاد شود.

وی گفت: شهروندان انتظارشان از شهرداری و مدیریت شهری در حد توان باشد و همکاری کنند.

10 دستگاه خودرو سنگین و نمک پاش خریداری خواهد شد

شهرداری کرج با اشاره به اینکه 160 دستگاه در این مانور در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: نمک پاش و ماشین سنگین تا یک ماه آینده به مدار می آید که ده دستگاه است با اعتبار چهار میلیارد تومان است که در حال خریداری شدن است.