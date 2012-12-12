دلیل افزایش نرخ اینترنت/ افزایش 20درصدی قیمت برای کاربران نهایی

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر تاثیر نرخ پهنای باند را در قیمت نهایی کاربران بین 25 تا 30 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: چنانچه پهنای باند اینترنت صد در صد گران شود این افزایش نرخ بین 25 تا 30 درصد در قیمت اینترنت کاربران نهایی تاثیرگذار خواهد بود بر این اساس با توجه به مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر افزایش 60 درصدی پهنای باند، این تغییر قیمت حدود 20 درصد در نرخ دسترسی کاربران به اینترنت تاثیرگذار خواهد بود.



وی با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش قیمت تمام شده پهنای باند به دلیل درخواست های شرکت های ارائه دهنده اینترنت بار دیگر در دست بررسی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه این مصوبه باید از ابتدای آذرماه جاری اجرایی شود شرکت های ارائه دهنده اینترنت تا سقف حدود20 درصد می توانند در قیمت نهایی اینترنت به کاربران این افزایش قیمت را اعمال کنند.



رضوانی با تاکید بر نظارت سازمان تنظیم مقررات بر اجرای این مصوبه خاطرنشان کرد: تغییر نرخ پهنای باند اینترنت بر اساس درخواست و پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل نوسانات نرخ ارز انجام گرفت و این شرکت نرخ پیشنهادی خود را 80 میلیون تومان به ازای هر لینک اس تی ام وان پیشنهاد داده بود که کمیسیون تنظیم مقررات با قیمت نهایی حدود 55 میلیون تومان موافقت کرد اما تغییر این مصوبه به دلیل درخواست شرکت های اینترنتی احتمال دارد.



معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه تا پیش از این قیمت هر لینک اس تی حدود 48 میلیون تومان بود، اضافه کرد: این نرخ پهنای باند با وجود تخفیفات 20 درصدی در نظر گرفته شده برای شرکت ها حدود 37 میلیون تومان محاسبه می شد که با حذف این تخفیفات و افزایش در نظر گرفته شده فعلی قیمت پهنای باند هر اس تی حدود 55 میلیون تومان محاسبه می شود که افزایش حدود 60 درصدی را برای شرکت های اینترنتی و مخابرات که پهنای باند اینترنت را توزیع می کنند به همراه خواهد داشت.



به گزارش مهر، مصوبه افزایش نرخ پهنای باند اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به امضای رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات رسیده و کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ کرده است که از اول آذرماه لازم الاجرا خواهد بود.



به گفته شرکت های ارائه دهنده اینترنت این افزایش نرخ حدود 70 درصد در قیمت نهایی اینترنت تاثیرگذار خواهد بود و حدود 50 درصد قیمت اینترنت کاربران نهایی را افزایش می دهد.