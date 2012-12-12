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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

توسط بانک مهر ایران/

اولین کارت اعتباری ویژه کارگران رونمایی می شود

اولین کارت اعتباری ویژه کارگران رونمایی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی گفت: اولین کارت اعتباری ویژه کارگران توسط این بانک تا پایان هفته رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مصطفی‌پور ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت سالروز بازگشایی بانک قرض الحسنه مهر ایران در خراسان‌رضوی برگزار شد، ‌اظهار کرد: با تفاهم نامه ای که میان بانک مهر ایران، اداره کار و تعاون و کارفرمایان منعقد شد کارت اعتباری به کارگران اعطا می شود.

مصطفی پور افزود: این کارت تا سقف 15 میلیون ریال شارژ می شود و کارگران فرصت دارند در مدت سه ماه از اعتبار کارت استفاده کنند پس از سه ماه می توانند در اقساط 15 ماهه این اعتبار را به بانک برگرداند و در صورت پرداخت بلافاصله هیچ سودی به آنها تعلق نمی گیرد.

وی یادآور شد: بانک قرض الحسنه مهر ایران از سال 86 افتتاح شد و تسهیلات در قالب‌های خاص ازدواج، تعمیر منزل، اصناف و اشتغال و دیگر موارد به متقاضیان ارائه می‌شود.

مدیر شعب بانک مهر ایران در استان‌های خراسان ‌رضوی و شمالی تاکید کرد: بیشترین تراکم پرداخت تسهیلات مربوط به وام ازدواج است و تسهیلات دیگر نیز در قالب 13 مورد به متقاضیان اعطا می شود.

وی گفت: سال 86 تاکنون 36 هزار پرونده پرداخت تسهیلات به مبلغ یک هزار 151 میلیارد ریال تسهیلات در این دو استان اعطا  شده است و همچنین یک هزار 779 مورد تسهیلات وام اشتغال که برای آنها 131 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.

مصطفی پور گفت: بانک‌های دیگر موظف هستند که 10 درصد سپرده مالی خود را در قالب تسهیلات ارائه کنند اما در بانک قرض الحسنه مهر ایران از 100 درصد منابع مالی بانک تسهیلات داده می‌شود.

وی گفت: شخص حقوقی طرف قرار داد ما نیست اما با طرحی که با شهرداری مشهد و بانک قرض‌الحسنه و بانک مهر ایران به صورت سه جانبه داشتیم که 5 هزار خودروی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد با پرداخت تسهیلات به افراد متقاضی دارای خودروی فرسوده  تعویض شود.

کد مطلب 1764579

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