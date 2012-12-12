به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری پیش از ظهر چهارشنبه در سومین کمیته فرعی نظام بررسی و پذیرش پیشنهادت شبکه بهداشت دیلم اظهار داشت: نوع رفتار و نوع فرهنگ افراد تاثیر بسزایی در مصرف انرژی دارد و برای کاهش مصرف انرژی بایستی پیشنهاداتی با راهکارهای عملی و قانونی اجرای آن ارائه شود.

وی داشتن یک الگوی مصرف در سیستم را ضروری دانست و اظهار داشت: باید راهکارهای علمی و اجرایی برای افزایش انگیزه پرسنل در بحث صرفه جویی در مصرف انرژی ارائه کنیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم از مسئول امور عمومی شبکه خواست تا شرح وظایف مشخصی برای دبیر کمیته نقل و انتقالات شبکه طراحی و تدوین کند.

وی یادآور شد: مسئول پیگیری پرونده های انتقالی و ارسال پرونده ها به استان، دبیر کمیته نقل و انتقالات شبکه است.

پیشنهاد اسفندیار همتی با عنوان "صرفه جویی در مصرف انرژی و مکالمات تلفنی"، پیشنهاد محمود ذاکری با عنوان "تعیین کارشناس نقل و انتقالات برای پیشگیری نقل و انتقالات پرسنل" و پیشنهاد اسماعیل طاهری نیا با عنوان "اطلاع رسانی از طریق اجرای نمایش طنز خیابانی در مناسبتهای بهداشتی" پیشنهادات مطرح شده در این کمیته بود.

دبیر کمیته، مسئول امورعمومی، مسئول گسترش شبکه، مسئول دبیرخانه تحول اداری، مسئول آموزش سلامت، دبیرکمیته پیشنهادات بیمارستان و کارشناس بهداشت محیط مرکزحضرت فاطمه (پیشنهاددهنده) از اعضای حاضر در این نشست بودند.