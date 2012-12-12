کار صرف برای تلویزیون ضرر است/هدف دوری کودکان از بخش نامناسب اینترنت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح اولین رسانه مجازی کودک و نوجوان با حضور لطف الله سیاهکلی معاون رسانههای مجازی سازمان صدا و سیما، علی بخشیزاده مدیر شبکه دو، دیگران مدیران، برنامهسازان و هنرمندان عرصه کودک با اجرای داریوش فرضیایی در شبکه دو برگزار شد.
17 میلیون کودک در کشور وجود دارد
بخشیزاده در این نشست افتتاح این رسانه را اتفاق مبارکی برای شبکه دو و مخاطبان آن خواند و اظهار کرد: طبق آماری که در کتب مختلف آماری نقل شده، حدود 17 میلیون مخاطب کودک و نوجوان داریم. این عظمت ما را وامیدارد رفتاری در شأن مخاطبان داشته باشیم و این اقدام کوچک سرآغاز گامهای بزرگ خواهد بود.
در ادامه سیاهکلی در سخنانی گفت: همه میدانیم و باید بپذیریم دیگر نمیشود با یک ابزار رسانهای به نیازمندیهای مخاطبان جواب داد. ما باید گروه مخاطبانمان را بشناسیم. دیگر بودن یک کانال تلویزیونی و رادیویی جوابگو نیست. باید برای مخاطب، طیف رسانهای خاص نیز تعریف کرد و در این صورت باید امکاناتی فراهم شود.
وی افزود: با این اقدام شبکه دو ما به این سمت میرویم که برای کودک طیف رسانهای تعریف کنیم. نیازها و سطح توقعات بالا رفته و روزگاری است که باید مصرف کنندگان نز در تولید محتوا شریک شوند. خوشبختانه در این عرصه بخش خصوصی نیز وارد کار شده و سازمان را یاری کرده است.
باید از کودکان آغاز کنیم
معاون رسانههای مجازی سازمان صدا و سیما، با ابراز خرسندی از اینکه کودک و نوجوان فضایی دارد که سیاسی نمیشود، تصریح کرد: این اتفاق خوبی است. بهتر است همواره از کودکان شروع کنیم. ما باید آینده رسانه را به جوانان مملکت دهیم. کشور کره قویترین کادر در فضای مجازی را دارد چون از کودکی فرزندانشان روی این موضوع کار کردهاند.
سیاهکلی یادآور شد: اگر صرفا برای تلویزیون کار کنیم، ضرر کردهایم. ما چارهای نداریم جز اینکه تولیدات را با نگاه مولتی مدیا تولید کنیم.
فرضیایی در ادامه اعلام کرد که کار مطالعاتی و پژوهشی این رسانه دو سال زمان برده است.
پس از این امیرمحمد متقیان سایت به نشانی www.100010060.ir رسانه را در فضای مجازی وارد کرد و همزمان با افتتاح پایگاه همه صلوات فرستادند.
تشریح بخشهای مختلف رسانه مجازی کودکان توسط امیرمحمد
وی در تشریح بخشهای مختلف سایت توضیح داد: بازیسرا پربازدیدترین بخش سایت است و 120 بازی دارد. به صورت میانگین هر کاربر با ورود به سایت 30 دقیقه از وقتش را در بازی سرا میگذراند. در بخش تماشاخانه بیش از 100 ساعت کارتون قرار داده شده است. نگارخانه نیز مکانی برای رد و بدل عکس بین بچهها و تلویزیون است و سایت بخشهای دیگری چون آموزش زبان نیز دارد.
وی ادامه داد: شبکه اجتماعی رود نیز اولین شبکه برای کودکان است و این سایت همچنین پایگاه اینترنتی برنامههای دیگر را نیز دارد. بخش کتابخانه هنوز راه اندازی نشده، اما بناست 6 هزار عنوان کتاب در آن قرار بگیرد. بخش ترنم نیز شامل موسیقیهای مختلف است.
امیرمحمد از وجود بخشهای دیگری چون آموزش مسائل شهروندی، لینک سایت شبکههای دیگر و مرکز رد و بدل فایل در این سایت خبر داد.
در ادامه زارعان مدیرگروه خردسال شبکه دو گفت: رسانه مجازی کودک و نوجوان محصول همکاری بین معاونت مجازی و شبکه دو است. جمعیت حیرت آور کودکان ایرانی که از جمعیت برخی کشورهای جهان نیز بیشتر است. همینطور کودکان ابدی (معلولان ذهنی) نیز یک میلیون و پانصد تا هفتصد هزار نفر هستند و این موضوع ما را بر آن داشت با مطالعات بنیادی جلو برویم.
بخشیزاده ریسک کرد
در ادامه نجفی مشاور معاون رسانههای مجازی صدا و سیما با اشاره به مدلهای ارتباطی رسانه، از انجام نیازسنجی در حوزه مخاطبان برای به ثمر رسیدن این رویداد خبر داد و گفت: بخشیزاده اولین مدیر شبکهای است که پذیرفت پایش را از فضای مدرن تلویزیونی آنطرف تر گذاشته و وارد فضای مجازی شود که امتحان خود را پس نداده است.
مجید قناد مجری کودک و نوجوان همچنین در سخنانی گفت: بچهها حرف عموها و خالههای تلویزیون را بیشتر از مادر و پدرهایشان قبول دارند. به عنوان نماینده کودکان از این اتفاق خرسندم. هدف ما دوری کودکان از ماهواره و بخش نادرست اینترنت است و رسانه مجازی کودک و نوجوان افتتاح نمیشد مگر با تلاش دوستان.
قدشان کوتاهتر و صدایشان پایینتر است اما مهمند
محمد میرکیانی مدیر گروه کودک جام جم به عنوان نفر بعدی اظهار کرد: به عنوان یک نویسنده کودک و نوجوان هر فضایی که برای توجه به حق و جایگاه کودکان ایجاد شود را متعالی میدانم. آنها چون قدشان کوتاهتر و صدایشان پایین تر است، کمتر به چشم میآیند؛ کودکانی که در هر لحظه در حال کشف خود و دنیای پیرامونشان هستند.
وی افزود: ایجاد چنین فضایی به آنها کمک میکند به جای کشف نادرست به سوی کشف درست بروند.
احسان نیلی مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن در ادامه گفت: جریان سازی برای جذب کودکان اتفاق مبارکی است.
محبوبه سمیعی زفرقندی مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران نیز در سخنانی یادآوری کرد: عملیاتی شدن این امر، افتخاری است که در کارنامه شبکه دو ثبت میشود و این پرتال هدیات کننده کودکان به مسیر درست است. امیدوارم این اتفاق در تمام گروههای کودک تلویزیون بسط پیدا کند.
صالحی مدیر گروه کودک شبکه پویا نیز از افتتاح رسمی سایت شبکه پویا در آینده نزدیک خبر داد.
مجتبی ظرفیان مجری دیگری بود که در این مراسم سخنرانی کرد و گفت: خود من گاهی همسرم را به خانه مادرش میفرستم و با حضور پسرخالههایم پلی استیشن بازی میکنیم.
عمو مهربان افزود: ما همیشه به بچهها میگوییم که دوستشان داریم اما حالا راهی پیدا کردهایم که این دوست داشتن را نشان دهیم.
تبدیل تهدید به فرصت
در ادامه مراسم، مریم جلالی مدیر گروه خانواده شبکه دو اظهار کرد: تبدیل یک تهدید به فرصت کار شاقی است. ما همیشه از رسانه مجازی ترسیدهایم و دیگران را نیز از آن ترساندهایم. اما به همت دوستان این تهدید اکنون تبدیل به یک فرصت شده است. همچنین شبکه اجتماعی رود نیز میزبان بچهها با حضور خانوادههایشان است و این اتفاق مبارکی به حساب میآید.
صادقی مدیر انفورماتیک معاونت سیما و اخوان قائم مقام شبکه دیگر افرادی بودند که از افتتاح رسانه مجازی کودکان ابراز خرسندی کردند.
فرضیایی نیز در پایان گفت: افتتاح این رسانه خوشحالم میکند اما دغدغه اصلیام ادامه این مسیر است که امیدوارم همگی پیگیرانه آن را ادامه بدهیم.
حاشیهها:
*سیاهکلی در ابتدای حرفهایش به شوخی گفت: از همه خالهها وعموها و عمهها تشکر میکنم! وی در ادامه با جدیت اظهار کرد: این عناوین واقعا زیبا است، به ویژه که با موضوع کنترل نسل کم کم به فراموشی میروند.
*با پایان سخنان سیاهکلی فرضیایی از همه خواست او را تشویق کنند تا بهتر مورد حمایت قرار بگیرند!
*زمان حرفهای امیرمحمد، عمو پورنگ گفت: اگر نیاز به ترجمه بود بگویید!
*قائم مقام شبکه دو تأکید میکرد زمانی به پروژه پیوسته که هیچ کاری برای انجام دادن او وجود نداشته و وی هنوز دنبال این میگردد که در یک بخش کمک کند!
نظر شما