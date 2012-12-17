مردم یارانه نمی خواهند

حجت الاسلام رضا باقری بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها با وجود این که طرح بسیار خوبی بوده اما متاسفانه عملا از مسیرش منحرف شده و درست اجرا نمی شود.

باقری بنابی اظهار داشت: من مخالف با پرداخت یارانه نبوده و نیستم بلکه طبق قانون 50 درصد از این یارانه ها باید به مردم ، 30 درصد به بخش های تولیدی و 20 درصد بقیه صرف هزینه های جاری مردم شود.

وی افزود: اما متاسفانه در کشور ما 100 درصد این یارانه ها به مردم داده شد که البته خود مردم هم از این وضعیت ناراضی هستند.

بنابی ادامه داد: ماهانه چهار هزار میلیارد تومان به مردم داده می شود که با این مقدار می شد شغل های تولیدی زیادی به راه انداخت.

وی در خصوص حمایت نشدن از بخش های تولیدی در چند ماهه اخیردر کشور گفت: خود مردم راضی بودند که یارانه های کمتری به آنان داده شود ودر عوض مشکلات اقتصادی و اشتغال جوانان رفع شود.

نماینده مردم بناب افزود: پولی که مردم بابت یارانه ها می گیرند صرف ایجاد اشتغال وسایر کارهای تولیدی نمی شود بلکه بیشتر این پول صرف امور خدماتی و تشریفاتی می شود.

وی از ضرورت اختصاص بیشتر یارانه ها به بخش های کشاورزی و یا سایر بخش های تولیدی کشور اشاره کرده وگفت: با 48 میلیارد تومانی که سالانه صرف پرداخت هزینه یارانه ها به مردم می شود و دردی از مردم دوا نمی کند می توان این هزینه را در اختیار بخش های کشاورزی و تولیدی گذاشت تا مردم هم بتوانند از آن استفاده کنند.