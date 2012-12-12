ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر،ظهر چهارشنبه مراسم تجلیل با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، مشاور استاندار در امور بانوان و جمعی از مسئولین تربیت بدنی برگزار شد.
این مراسم با قرائت فاتحه و گلریزی بر مزار شهدا آغاز و با تجلیل از ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانی ادامه یافت.
کلثوم مددخانی، نیما شهبازی و علیرضا مقدم ورزشکاران اعزامی از استان زنجان به مسابقات جوانان جهان بودند.
سه ملیپوش زنجانی در رشتههای واترپلو و تکواندو که به رقابتهای جهانی اعزام شده بودند، در مزار شهدای پایین زنجان مورد استقبال جمعی از مسئولان و ورزشکاران استان قرار گرفتند.
برهمین اساس، کلثوم مددخانی در رشته تکواندو (پومسه) که به رقابتهای قهرمانی جهان در کلمبیا اعزام شده بود به همراه علیرضا مقدم و نیما شهبازی در رشته واترپلو، اعزامی به مسابقات قهرمانی جوانان جهان، صبح امروز مورد استقبال زنجانیها قرار گرفتند که ماحصل حضور این سه ملیپوش در رقابتهای جهانی، کسب یک مدال ارزشمند طلا در پومسه و عنوان دوازدهمین واترپلو بود.
مددخانی که پیش از این چندین عنوان قهرمانی را در کارنامه خود داشت، در هفتمین دوره رقابتهای پومسه قهرمانی جهان که به میزبانی کلمبیا برگزار شد، توانست در رده سنی زیر 29 سال به همراه دو ملیپوش دیگر، مدال طلای تیمی این رده سنی را که اولین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در این رقابتها بود، به دست آورد.
همچنین در دومین دوره رقابتهای واترپلو قهرمانی جوانان نیز که در شهر پرتث استرالیا برگزار شد، تیم ملی واترپلو جوانان ایران در اولین حضور خود توانست به مقام دوازدهمی دست یابد که در ترکیب تیم ملی کشورمان، شاهد حضور علیرضا مقدم و نیما شهبازی از زنجان در این رقابتها بودیم.
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