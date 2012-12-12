درمانگاه تخصصی و اورژانس بیمارستان شهید حیدری نهاوند تجهیز شد

عباس سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حمایت و مساعدت مسئولان امکانات و تجهیزات بیمارستان شهید آیت الله حیدری نهاوند افزایش پیدا کرده است .

وی گفت: تعمیراساسی دستگاه اتوکلاو و تجهیز سرور بیمارستان به دستگاه یو پی اس بمنظور جلوگیری از آسیب های احتمالی به سرور و تجهیزات کامپیوتری در اثرنوسانات برق انجام شده است .

سلگی با اشاره به تجهیز درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید حیدری اظهار داشت: بخش های تخصصی اطفال،داخلی، اعصاب و روان، پوست، قلب، جراحی عمومی، ارتوپدی، عفونی و بخشهای جراحی گوش و حلق و بینی، چشم و بخش رادیولوژی و آزمایشگاه در درمانگاه تخصصصی این بیمارستان راه اندازی شده است .

وی گفت: با توجه به کهنه بودن پتوها و عدم رضایت برخی از مراجعین و بیماران تعداد 40 تخته پتو برای پرسنل و بیماران خریداری و در اختیار آنها قرار گرفت .

مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: راه اندازی سیستم کارتکس بیمارستان بمنظور کنترل ورود و خروج پرسنل و خرید روپوش سربی و شیلد برای واحد رادیولوژی از دیگر اقدامات انجام شده در بیمارستان شهید حیدری نهاوند است .