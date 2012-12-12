به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی انتخابی نوجوانان استان قم به منظور شناخت برترین‌ها برای اعزام به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور در 10 وزن به انجام رسید و امروز در حالی با معرفی افراد بر‌تر خاتمه یافت که این رقابت ها در حضور مسئولان هیئت کشتی و مربیان استعدادیاب کشتی قم برگزار شد.



کشتی‌گیران فرنگی کار حاضر در پیکارهای انتخابی استان قم در رده سنی نوجوانان در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم در حالی با یکدیگر رقابت کردند که قرار است تیم منتخبی با حضور برترین های این انتخابی راهی پیکارهای قهرمانی کشور شود.



در این مسابقات بیش از 55 فرنگی کار در پنج دوره با یکدیگر رقابت کردند که سرانجام همانند رقابت های رشته فرنگی، علاقمندان به کشتی حاضر در سالن مسابقات جدال و مبارزات جذاب و تماشایی بین شرکت کنندگان مشاهد کردند و سرانجام برترین ها معرفی شدند.



برترین های اوزان دهگانه رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان استان قم:

وزن 42 کیلوگرم: مقام اول: علیرضا نجاتی، مقام دوم: مصطفی کرد علی وند، مقام سوم: محمدامین طریقه دار

وزن 46 کیلوگرم: مقام اول: علی شاه قلعه، مقام دوم: محمد رضایی، مقام سوم: محمدرضا شفاهی

وزن 50 کیلوگرم: مقام اول: ابوالفضل زنجیرانی، مقام دوم: حامد بیرامی، مقام سوم مشترک: ابوالفضل زینتی و محمد آبانگاه

وزن 54 کیلوگرم: مقام اول: مهدی قادری، مقام دوم: سیاوش فلاوند، مقام سوم مشترک: ابوالفضل اسدی و حسام جعفری

وزن 58 کیلوگرم: مقام اول: ایمان عیسی خانی، مقام دوم: محمود زند علی، مقام سوم: علی جهانگیری

وزن 63 کیلوگرم: مقام اول: مهدی مرادحاصلی، مقام دوم: محمد جوادتقی لو مقام سوم مشترک: محسن زرین نگار و امیرحسین بیوک

وزن 69 کیلوگرم: مقام اول: مهدی پوربدلی، مقام دوم: ابوالفضل انور، مقام سوم مشترک: ابوالفضل آقاپور و امین عارفیان

وزن 76 کیلوگرم: مقام اول: مهدی ابراهیمی، مقام دوم: مهدی اسماعیلی، مقام سوم: مهدی زند راد و هادی قلیچ خانی

وزن 85 کیلوگرم: مقام اول: علی اصغر شهبازی، مقام دوم: مهدی حاج عینی، مقام سوم: امیرمحمد چشمک

وزن 100 کیلوگرم: مقام اول: علی فتاحی منش، مقام دوم: علیرضا ایلانلو، مقام سوم: امیرحسین مولایی



بر اساس برنامه ریزی هیئت کشتی استان قم نتایج پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور در حالی مشخص شد که این رقابت ها با شرکت 61 کشتی گیر و با انجام پنج دوره به مدت دو روز در مجموعه ورزشی تختی قم به انجام رسید.

