تمجید دبیرکل جنبش توحید لبنان از نقش ایران در پیروزی های پی در پی مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر ، شیخ بلال شعبان دبیرکل «جنبش توحید اسلامی» و عضو تجمع علمای مسلمین لبنان با حضور در سفارت کشورمان در بیروت (21آذر 1391) و دیدار با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران ، از نقش غیرقابل انکار دولت و ملت ایران در پیروزیهای پی در پی مقاومت طی سالهای 2000 و 2006 در لبنان و سپس پیروزیهای غیرمنتظره مردم مقاومت غزه در سالهای 2008 و 2012 تمجید کرد.

در این ملاقات، دبیرکل جنبش توحید اسلامی اظهار داشت: بازتاب پیروزی غزه در جنگ 8 روزه در کشورهای عربی و اسلامی آنقدر گسترده بود که حتی منتقدان و مخالفان جبهه مقاومت، ناگزیر به اظهار خرسندی و همراه قلمداد کردن خود با این موج عظیم شدند.

نامبرده ابراز امیدواری کرد همچون سال 1996 که رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان، شریک سیاسی مقاومت اسلامی لبنان شد مانع ایستادگی مجاهدان مقاومت در برابر توسعه طلبی و جنایتهای اشغالگران صهیونیست نشد؛ اکنون نیز همه گروههای سیاسی و مذهبی لبنان، تمام توان خود را متوجه مقابله با سیاستهای خطرناک صهیونیست ها و حامیان آنها سازند.

شیخ بلال شعبان سپس با اشاره به دعوت مکرر علامه فقید شیخ سعید شعبان از تمام گروههای سیاسی و مذهبی جهان اسلام برای کنارگذاشتن درگیریهای طائفه ای بین سنی و شیعه، سلف و خلف، عرب و عجم و حرکت بسوی تحقق انسجام اسلامی در برابر فتنه انگیزی حامیان رژیم صهیونیستی، خواستار پیوستن همه مسلمانان به موج بیداری اسلامی شد.

وی افزود: اگر آمریکا و دولتهای همپیمان آن، حامی دمکراسی و عدالت در سراسر جهان بودند، این روند را از سرزمین فلسطین آغاز می کردند.

دبیرکل جنبش توحید اسلامی همچنین با اشاره به درگیریهای اخیر شهر طرابلس واقع در شمال لبنان که منجر به کشته و زخمی شدن حدود یکصد تن شدند، از مواضع و تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی ایران در جهت تثبیت استقرار و ثبات لبنان و وحدت تمام جریانهای سیاسی این کشور تقدیر کرد.

در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با بزرگداشت یاد مرحوم شیخ سعید شعبان عالم بزرگ و وحدت طلب لبنان، اظهار داشت:«امروز دشمنان انسانیت با تمام توان به میدان آمده و با سوء استفاده از مقوله آزادی بیان برای توهین به ساحت مقدس پیامیر اعظم(ص) یا کشتار ناجوانمردانه مردم بی دفاع در کشورهای مختلف برای تحقق سیاستهای انحصارطلبانه و یا استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر دریغ نمی کنند.»