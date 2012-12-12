به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در مراسم تجلیل از فعالان عرصه صادرات استان که صبح پنج‌شنبه در تالار معصومیه استانداری و با حضور جمعی از مسولان دستگاه ها و صاحبان تولید و صادرات برگزار شد، طی سخنانی در تبیین شرایط کنونی اقتصاد کشور، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی، از بدو شکل گیری تاکنون، فشارها و تحریم های مختلفی را تجربه کرده است.



وی با بیان این که تحریم ها خللی را در حرکت رو به جلو نظام ایجاد نکرده است، حمایت و حضور همه جانبه مردم در عرصه های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی را یکی از عوامل موثر بر ناکارآمدی این تحریم ها عنوان و خاطرنشان کرد: عزم و اراده قوی ملت ایران، همچون سدی بزرگ، تحریم های دشمن را بی اثر خواهد کرد.



تأکید بر حل مشکلات تولید و صادرات



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت احصاء و بررسی دقیق موانع و مشکلات ملی حوزه تولید و صادرات، گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات گریبانگیر حوزه تولید و صادرات کشور، ریشه استانی دارد.



پیریایی با اشاره به این که بر اساس این واقعیت، مشکلات باید در درون استان ها به درستی ریشه یابی و چاره اندیشی شود، افزود: مدیران دستگاه های اقتصادی استان باید با جدیت و روی گشاده، پیگیر رونق تولید و حل مشکلات صادرکنندگان بوده و هیچ مسئله‌ایی را بدون پاسخ نگذارند.



وی مصوبه همطراز بودن پست معاونین استاندار با معاونین وزرا را خدمتی ارزنده از دولت دهم در راستای تقویت مدیران منطقه ای عنوان و تصریح کرد: معاونین استانداری باید با استفاده از این ظرفیت قانونی و در ردای یک مسول ملی، به جد پیگیر مسائل و مشکلات فعالان تولید و بخش های صادراتی استان باشند.



نماینده عالی دولت در استان با بیان این که امکانات و منابع در اختیار دستگاه های اجرایی است، از دستگاه های استان خواست تا منابع و امکانات قانونی خود را بیشتر از گذشته برای کمک به تسهیل تولید و رونق صادرات به خدمت بگیرند.



استاندار قم همچنین با اشاره به طرح تشکیل شوراها و کمیته های کاربردی گفتگو محور در سطح ملی برای بررسی مسائل و مشکلات بخش های مختلف تولید و اقتصاد، گفت: نظیر چنین نشست های مفیدی نیز باید در سطح استان و با محوریت معاونت برنامه ریزی استانداری فعال گردد.



در پایان این مراسم از تعدادی از صادرکنندگان و شرکت های فعال در امر صادرات استان، با اهدا لوح تقدیر و تندیس ویژه، تجلیل به عمل آمد.



نقش مهم ذیحسابان در توسعه استان



استاندار قم همچنین در نشست با ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان که در تالار شهید زین الدین استانداری برگزار شد، از ذیحسابان به عنوان مجموعه فرابخشی و موثر در مباحث کلان توسعه نام برد و اظهار کرد: نقش این مجموعه‌ها، محدود به امور مالی نبوده و در بسیاری از برنامه‌های توسعه می‌توانند تأثیرگذار باشند.



وی با بیان این که ذیحسابان در گذشته، حال و آینده استان نقش دارند، افزود: اطلاعات و تجارب نیروهای شاغل در بخش های مالی دستگاه‌ها، می‌تواند در طراحی و پیشبرد برنامه‌های اجرایی و کمک به تدوین اسناد بالادستی در سطح ملی و منطقه‌ای، مفید واقع شود.



پیریایی با قدردانی از تلاش ذیحسابان در پیگیری و تحقق اهداف مالی استان، وظایف این گروه را حساس و دقیق عنوان کرد و گفت: ذی‌حسابان باید با دقت و حساسیت کامل بر امور مالی و اقدامات مرتبط در این حوزه نظارت و کنترل داشته باشند.



وی همچنین با اشاره به موانع و کمبودهای بخش های مالی، بحث منابع انسانی و تامین نیروی انسانی متبحر و آموزش دیده را از نیازهای مهم این حوزه برشمرد و لزوم برنامه ریزی مناسب برای رفع این نیازها در استان را خواستار شد.



استاندار قم با تاکید بر لزوم برقراری تعامل موثر بین مجموعه های مالی و دستگاه های نظارتی، گفت: نظارت ها نباید سخت گیرانه و کارکردها و منافع استان را تحت الشعاع قرار دهد.



وی با بیان این که از گذشته های دور، اجحاف زیادی نسبت به قم شده و حق این خطه به درستی ادا نشده است، تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در دولت های نهم و دهم، اقدامات زیادی برای جبران این عقب ماندگی های تاریخی قم صورت گرفت.



استاندار قم با اشاره به این که پیشرفت و توسعه قم با نگاه فرا استانی پیگیری می شود، افزود: در این زمینه، نوع نگاه ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر این که خدمت به قم، خدمت به آبروی نظام است، برای ما تعیین کننده و باید در پیشانی توجهات قرار گیرد.



در پایان این مراسم، استاندار قم با اهدا لوح تقدیر از زحمات و تلاش های ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان قدردانی کرد.



