ماهانه 30 میلیارد تومان به مستمری بگیران در استان قزوین پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محسنی ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی استان، که در محل این سازمان برگزار شد اظهارداشت: تامین اجتماعی با پرداخت ماهانه 30 میلیارد تومان متعهد پرداخت به موقع حقوق این افراد است و با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی عمومی و غیر دولتی که متعلق به 35 میلیون نفر در کشور است، ما به عنوان امانتداران و حافظان منافع بیمه شدگان و مستمری بگیران، به هیچ طریقی اجازه برداشت غیر قانونی از منابع حق‌الناس را نخواهیم داد.



وی افزود: در سال 90 نسبت به سال 89 با هفت دهم درصد کاهش در بیمه شدگان اجباری استان مواجه بودیم که با افزایش 10.6 درصدی بازنشستگان، چهار هزار و 237 نفر بازنشسته و بیمه شدند.



وی بیان کرد: علی‌رغم اینکه در شش ماهه اول سال 91 با یک درصد کاهش در بیمه شدگان اجباری و افزایش در پرداخت بیمه بیکاری مواجه هستیم، یک هزار و 706 نفر به جمع بازنشستگان اضافه شدند که در حال حاضر کل مستمری بگیران بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده، 46 هزار و 77 خانوار در استان هستند.



اجازه برداشت غیر قانونی از منابع حق‌الناس را نمی‌دهیم



مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین یادآورشد: به عنوان امانتداران و حافظان منافع بیمه شدگان و مستمری بگیران، اجازه برداشت غیر قانونی از منابع حق‌الناس را نمی‌دهیم.



وی افزود: همه امور بیمه ‌ای و مراحل بازنشستگی برابر قوانین و مقررات با حفظ حقوق حق‌الناس در حال انجام است و در مقابل هر گونه اقدام و جو سازی توسط برخی افراد که می‌خواهند مشکلات عدم پرداخت حقوق توسط کارفرمایان، مشکلات صنعتی، عدم تامین اعتبار مصوبات دولت را از طریق حقوق بر حق 730 هزار بیمه شده در استان قزوین به صورت غیر قانونی مرتفع کنند، ایستادگی خواهیم کرد.



وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ‌ای کشور، بیشترین حجم ارباب رجوع را دارد، خطاب به حاضران گفت: هیچ یک از ادارات سطح استان قزوین نیز به اندازه تامین اجتماعی، با مراجعات خدمت گیرنده‌گان روبه‌رو نیست و از شما مدیران و کارشناسان ارشد استان صمیمانه درخواست دارم با پاسخ‌گویی صریح و شفاف و برخورد همراه با رأفت اسلامی، ذخیره‌ ای برای آخرت خود مهیا کنید.



محسنی تصریح کرد: باید با آینده‌ نگری و برنامه ‌ریزی‌ بلند مدت و هوشیاری کامل، این منابع سازمانی که مشاع بین النسلی است را جهت برخورداری آیندگان به نحوی مدیریت کنیم که خدای ناکرده دچار بحران و باری بر دوش دولت نگردد.

