ظرفیتهای ساحلی هرمزگان فعال شوند/لزوم استفاده از بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت نخستین پلاژ بانوان شهر بندرعباس با بیان اینکه امروز بندرعباس نمادی از عمران و آبادانی در کشور است، اظهار داشت: تمامی نقاط استان هرمزگان و به خصوص مرکز آن یعنی بندرعباس از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است که اگر از این ظرفیتها غافل شویم، قطعا مردم ما مسئولان را نخواهند بخشید.

وی ادامه داد: در هر گوشه ای از استان هرمزگان ظرفیتهای منحصر به فردی دیده می شود که هنر مسئولان بهره برداری و فعال سازی این ظرفیتها در جهت استفاده مردم است و با نگاهی هوشمندانه می توان این ظرفیتها را در جهت درست به کار گرفت.

استاندار هرمزگان به ظرفیتهای گردشگری هرمزگان اشاره کرد و افزود: در ایامی همچون تعطیلات نوروز، بیش از هفت میلیون گردشگر و مسافر به استان هرمزگان سفر می کنند و باید امکانات مناسب در مناطق ساحلی این استان برای استفاده گردشگران و مردم هرمزگان فراهم شود.

عزیزی در ادامه به انجام اقداماتی برای احیای خورهای بندرعباس اشاره کرد و بیان داشت: خورها یکی از ظرفیتهای شهر بندرعباس بودند که توجه خاصی به آن نشده بود، اما هم اکنون بهسازی و زیباسازی این خورها در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن به خوبی در حال انجام است.

وی تاکید کرد: باید استفاده و فعال سازی از ظرفیتهای جفرافیایی استان هرمزگان به خصوص در بخش ساحل در اولویت قرار گرفته و با یک برنامه ریزی خوب این ظرفیتها فعال شوند.

استاندار هرمزگان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار جذب سرمایه های بخش خصوصی در طرحهای عمرانی استان هرمزگان شد و افزود: فعال سازی ظرفیتهای استان هرمزگان باید با جذب بخش خصوصی همراه باشد تا این بخش به جای سرمایه گذاری در دیگر کشورها، ظرفیت خود را در کشورمان به کار بگیرد.

عزیزی اضافه کرد: در جذب بخش خصوصی باید دو نکته بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین اجرای کامل قوانین مد نظر باشد.

وی همچنین بر توسعه متوازن تمامی مناطق استان هرمزگان تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه غرب شهر بندرعباس مورد کم توجهی قرار گرفته بود و مشکلاتی همچون گره های کور ترافیکی و حمل و نقل و سایر مشکلات شهری در این منطقه دیده می شود که ایجاد مجموعه های تفریحی و گردشگری و سایر اقداماتی که در این منطقه انجام خواهد شد، می تواند زمینه ساز بهره گیری عادلانه از فرصتها در این منطقه باشد.

به گزارش مهر، عملیات احداث نخستین پلاژ بانوان شهر بندرعباس در ساحل منطقه سورو در غرب بندرعباس آغاز شده است.