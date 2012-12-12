آمادگی فارس برای مسئولیت دبیری کلانشهرها/ جذب سرمایه گذار در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پاک فطرت ظهر چهارشنبه درحاشیه هجدهمین همایش مدیران ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات کلانشهرها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری در خط مقدم خدمت به شهروندان قرار دارد و باید پول مردم در اولویت و پیشبرد برنامه های آنان هزینه شود که این وظیفه سنگین بر دوش شهرداری محسوب می شود.

شفاف سازی در مخارج صورت گیرد

وی با اشاره به اینکه جایزه سلامت اداری امسال را شهرداری شیراز گرفته، ادامه داد: حق مسلم مردم است که بدانند پول واریزی آنها به مجموعه شهرداری در کجا خرج می شود و خوشبختانه شهرداری شیراز در این شفاف سازی خوب عمل می کند.

مشاور و مدیر حوزه شهردار شیراز عنوان کرد: شهرداری شیراز دارای پتانسیل خوبی است و امیدواریم بتوانیم بعد از تهران و در صورت موافقت، دبیرخانه دائمی نظارت را به فارس بیاوریم.

پاک فطرت تصریح کرد: همه ما بر سریعتر بودن پیشگیری بر درمان معتقد هستیم و باید به کمک مشاور این موضوع را در سلامت اداری نیز پیگیری کنیم تا بتوان از فساد اداری جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم همکاران مجموعه شهرداری از نظر سلامت اداری جایگاه مناسبی دارند اضافه کرد: شهرداری شیراز سیستم بزرگی است که مسائل مالی و پرداختی زیادی را در خود جای می دهد بنابراین باید نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد.

مشاور و مدیر حوزه شهردار شیراز افزود: شهرداری شیراز با توسعه سلامت اداری به دنبال اخذ جایزه سلامت مدیریت جشنواره بعدی است و کمیته سلامت اداری شهرداری شیراز در این راستا تشکیل شده است.

بی تاثیر بودن گرانی بر روند اجرای پروژه ها

پاک فطرت با تاکید بر اینکه نگران تحقق پروژه ها نیستیم تصریح کرد: علی رغم تمامی مشکلات گرانی، تغییرات ارز و غیره لطمه خاصی به پروژه ها وارد نشده و خوشبختانه کلیه آنها به خوبی در حال پیشرفت است.

وی در خصوص مشکلات شهری هنگام بارندگی یادآور شد: باید مدیران پروژه ها و همکاران شهرداری با برنامه ریزی مناسب کارها را دنبال کنند که در زمان بارندگی شاهد ایجاد مشکلات در شهر نباشیم .

برگزاری آزمون استخدامی شهرداری

مشاور و مدیر حوزه شهردار شیراز در خصوص جذب نیروی کار گفت: در صورت کسب مجوز نهایی تا قبل از پایان سال 91 شهرداری به برگزاری ازمون جهت کسب نیرو می پردازد.

پاک فطرت با اشاره به اینکه حدود پنج سال شهرداری نیرو جذب نکرده، افزود: با توجه با اینکه بسیاری از نیروها بازنشسته شده و چارت سازمانی نیز در حال گسترش است نیاز به گرفتن حدود 300 تا 400 نیروی کارشناس و متخصص دیده شده است.

قرار داشتن جذب سرمایه گذار در دستور کار

مشاور و مدیر حوزه شهردار شیراز همچنین در همایش مدیران ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات کلانشهرها گفت: به کمک شهرداری، شورای شهر و مسئولین ارشد استان کلیه بسته های سرمایه گذاری آماده است و جذب سرمایه گذار در دستور کار این همایش نیز قرار گرفته که امیدواریم عاید شهرداری شود.

پاک فطرت بیان کرد: شهرداری شیراز در حال حاضر 9 منطقه و هفت معاونت و 16 سازمان دارد که در خواست بازنگری در چارت و ایجاد دو یا سه منطقه شهرداری جدید در چارت سازمانی داده شده است.

وی اضافه کرد: کلان شهر شیراز با توجه به گستردگی خود نیاز به جذب نیروهای جدید و متخصص دارد و خوشبختانه در زمینه دریافت اعتبار و بودجه شهرداری تا کنون موفق بوده است.

مشاور و مدیر حوزه شهردار شیراز ابراز داشت: تا کنون همکاران در حوزه بازرسی موفق بوده اند و با قرار دادن آموزش در سرلوحه کار می توان جلوی برخی مشکلات در نظام های اداری و مالی را گرفت.

پاک فطرت بیان کرد: افزایش آموزش و حل مشکلات ، توجه به رفاه کارکنان شهرداری از جمله موفقیت های شهرداری شیراز است.

وی عنوان کرد: گاهی مواقع ایجاد لابیها در این گونه نشستها کارسازتر از خود همایش است و مدیران کلانشهرها باید در زمینه جذب سرمایه و حل مشکلات همکاری مناسب را با یکدیگر داشته باشند.