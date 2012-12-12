یکسان سازی دفترچه های بیمه درمانی/ دفترچه بیمه سلامت ایرانیان صادر می شود

سید عبدالله عمادی ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت ایرانیان به دنبال ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت بیمه درمانی در کشور است، اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی ضعفهای موجود در کشور را حل می کند.

عمادی تصریح کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته به زودی تنها یک دفترچه بیمه خدمات درمانی با نام دفترچه بیمه سلامت ایرانیان در دست مردم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی را با 17 صنوق بیمه موجود در کشور برگزار کرده ایم، گفت: خوشبختانه به وحدت نظر در رابطه با موضوعات مختلف در حوزه بیمه درمانی رسیده ایم.

سرپرست سازمان بیمه سلامت ایرانیان اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 91 برنامه ریزیهای انجام شده در حوزه خرید خدمات، درآمد و یکسان سازی دفترچه ها عملی شود.

عمادی با بیان اینکه برنامه ریزهای خوبی برای اجرا کردن بسته بیمه پایه درمان در کشور انجام شده است، تصریح کرد: در این بسته مساوات و برقراری عدالت به عنوان موضوع اصلی مطرح شده است.