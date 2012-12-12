به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهور پس از پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سؤالات اقتصادی، سیاسی و موضوعات مربوط به انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.



خبرهای خوش اقتصادی در راه است



رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا خبر خوشی درعرصه اقتصادی برای مردم دارید، گفت: همه خبرها خوش است ، الحمدلله بارندگی در این 3 ماهه خیلی خوب است و انشا الله دعا کنیم ادامه داشته باشد .

احمدی نژاد با اشاره به خبرهای خوش اقتصادی، چگونگی کنترل بازار و افزایش قیمتها و تنظیم بودجه مناسب برای سال آینده گفت: با توجه به بارندگی های اخیر، سال خوب کشاورزی را در پیش داریم.

رئیس جمهور با تاکید بر هدف عالی دولت برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم با همراهی دیگر مسئولان کشور افزود: کاهش دغدغه‌های مردم و رسیدگی به مشکلات اقتصادی آنان که هم‌اکنون در کشور وجود دارد یکی از برنامه‌های اصلی دولت دهم است و از همه وزیران و دستگاههای دولتی خواسته‌ام این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.

تغییر و تحولات برای افزایش راندمان دولت است

وی با اشاره به تغییر و تحولات دولت در ماه گذشته خاطرنشان کرد: این تغییر و تحولات همگی برای افزایش راندمان دولت به منظور خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم است.

احمدی‌نژاد به تصمیم دولت مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی و ایجاد وزارتخانه امور زیربنایی اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات از سال گذشته در فهرست وزارتخانه‌هایی بود که قرار بود ادغام شود و به دو دلیل این موضوع قرار بود انجام شود؛ اول اینکه دولت کوچکتر شود چراکه هرچه دولت کوچکتر شود بهتر است. از طرف دیگر در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری چیزی نبود.

وی ادامه داد: شرکت پست که قرار است واگذار شود و شرکت زیرساخت و کمیسیون مقررات رادیویی می‌ماند و آن نیز با توجه به اینکه مقام معظم رهبری که چندی پیش فرمان ایجاد مرکز فضای مجازی را داده‌اند قسمتی از تنظیم مقررات رادیویی زیر نظر این مرکز قرار می‌گرفت. بنابراین عملا چیزی در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار نمی‌گرفت به جز یک شرکت و کمیسیون که ما دو راهکار داشتیم؛ اینکه این وزارتخانه تبدیل بشود به سازمانی زیر نظر رییس‌جمهور یا اینکه زیر نظر یکی دیگر از وزارتخانه‌ها باشد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه "این ادغام در راستای مصالح کشور انجام می‌شود"، گفت:‌ هدف از این ادغام چیز خاصی جز این نبوده است و همانطور که گفتم دولت باید کوچکتر شود و وزارت ارتباطات نیز دیگر در حد وزارتخانه نبود.

هرگونه ادغام وزارتخانه ها با هماهنگی مجلس انجام می شود

احمدی نژاد همچنین به تغییر و تحولات ایجاد شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: هر گونه ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه‌های دیگر قطعاً با همراهی مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و اگر دولت بنا داشته باشد این ادغام را انجام دهد لایحه آن را طبق قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.

رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه "این تغییرات در راستای بهتر اداره شدن امور انجام شده است"، گفت: با توجه به شرایط امروز منطقه و بین‌الملل، ما باید از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی کشورمان در جهت پیشبرد اهداف کشورمان در عرصه منطقه و جهان استفاده کنیم و امکانات موجود در کشور را در این راستا بسیج کنیم و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و قوی‌تری است. وی با اشاره به عملکرد وزارت امور خارجه در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: وزارت خارجه با هوشمندی مشغول به کار است و از طرف دیگر با توجه به اینکه ایران ریاست جنبش غیرمتعهدها را به مدت سه سال بر عهده گرفته، ظرفیت جدیدی در کشور ایجاد شده است و ما باید از این فرصت تاریخی که برای ایران ایجاد شده استفاده کنیم و این امر مستلزم تمرکز و پیگیری کارها در این زمینه بود و در این راستا همانطور که مشاهده کردیم، اقداماتی انجام شد.

انتخاباتی باشکوه برگزار خواهیم کرد

وی همچنین با تاکید بر برگزاری مطلوب انتخابات آینده ریاست جمهوری افزود: دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با همکاری همه مسئولان، انتخاباتی باشکوه برگزار شود.

آغاز سفرهای استانی دولت، بعد از سفر عراق



رئیس جمهور گفت: برنامه ریزی ها صورت گرفته است و سفرهای استانی به زودی انجام می شود.



احمدی نژاد درباره زمان آغاز سفرهای استانی افزود: سفری به عراق داریم که پس از آن سفرهای استانی را انجام می دهیم .

قیمت ارز باید مستقل باشد



خبرنگار دیگری پرسید نرخ دلار در بودجه سال آینده به نرخ مرجع است یا مرکز مبادلات که وی پاسخ داد : فکر می کنم باید اقتصاد را به سمتی ببریم که از قیمت ارز خارجی مستقل باشد.



احمدی نژاد افزود: اکنون بحث های کارشناسی در این خصوص ادامه دارد و بعد از این که آماده شد اطلاع رسانی خواهد شد.

سهم نفت در بودجه کم می شود

رئیس جمهور گفت: اکنون در بررسی بودجه به سمتی پیش می رویم که سهم نفت را در ان تا حداکثر ممکن کاهش دهیم و به حداقل ممکن برسانیم.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگاری گفت: اکنون کشورمان پیشرفت اقتصادی بزرگی دارد و خیلی از هزینه ها را کاهش می دهیم.



احمدی نژاد گفت: بسیاری از نهادها و موسسات وجود داشتند که بی جهت به بودجه وصل بودند که ما اینها را حذف کردیم و روی محورهای اصلی بودجه کشور متمرکز می شویم و امیدواریم بودجه بسیارخوبی ارائه دهیم تا آثار این بازیهایی(تحریمها) را که در می آورند کنترل کنیم تا بی تاثیر شود.

بودجه ای ویژه برای فرار از تحریم ها



وی اضافه کرد: در این خصوص نیز برنامه های گسترده ای تهیه کرده ایم و در نظر داریم بالاتر از فشارهای دشمن و تحولات اقتصادی قرار گیریم و این برنامه ها آماده و واقعا شدنی است.



رئیس جمهور در ادامه افزود: مشکل ما در بخش نهاده های کشاورزی است که در دام و طیور و روغن و غیره اثر دارد و مقداری واردات داریم که کمی فشار می آورد و مشکل ایجاد کرده است.



رئیس جمهور گفت: ما یک طرح وسیع کشاورزی داریم که ستادی از کارشناسان در این زمینه از اسفند سال گذشته تشکیل شده است و خودم نیز در آن ستاد شرکت می کنم وزیران نیز در آن ستاد هستند و به طرحی ضربتی تبدیل شده است .

برنامه های ویژه برای خودکفایی در نهاده‌های کشاورزی



احمدی نژاد افزود: برای اینکه در نهاده های اصلی کشاورزی خودکفا شویم کار با سرعت ادامه دارد.



رئیس جمهور گفت: امیدواریم سال اینده دیگر نیازی به واردات اقلام کشاورزی مانند دانه، کنجاله، جو دامی ، ذرت و اقلامی از این قبیل نداشته باشیم و انشاالله کاهش خوبی نیز اتفاق می افتد.



احمدی نژاد افزود: عمده نوسانات قیمتی که درباره مواد غذایی وجود دارد به خاطر مسائلی از جمله کاهش بارندگی و کاهش تولید و از این قبیل است که امیدواریم درست شود.

مجلس نمی تواند بر انتخابات نظارت کند

رییس‌جمهور در ادامه در برابر پرسشی درباره هیات اجرایی نظارت بر انتخابات پاسخ داد: به نظرم قانون اساسی برای نظارت مجلس بر انتخابات جایی نگذاشته است و نظارت با شورای نگهبان است.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد:‌ نظارت مجلس بر امر انتخابات وجود ندارد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.