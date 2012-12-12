پیگیری فوت یک ایرانی در زندان شهر هاوتن هلند توسط سفارت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سفارت ایران آمده است:

پس از استماع گزارش پلیس و دریافت مدارک شناسایی، ضمن اطلاع موضوع به خانواده وی جهت تأیید هویت، انتقال جسد و پیگیری روند قانونی فوت وی در زندان، موضوع از طریق وزارت امور خارجه هلند نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

سفارت با ارسال یادداشتی به وزارت امور خارجه درخواست کرد تا موضوع فوراً مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و نتیجه نیز به اطلاع برسد.



سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه همچنان به تماسهای خود با مقامات وزارت امور خارجه و پلیس هلند ادامه خواهد داد تا علت مرگ نامبرده و هر گونه کوتاهی احتمالی مقامات ذیربط مشخص شود.