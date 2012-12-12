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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

پیگیری فوت یک ایرانی در زندان شهر هاوتن هلند توسط سفارت ایران

پیگیری فوت یک ایرانی در زندان شهر هاوتن هلند توسط سفارت ایران

سفارت ایران در هلند اعلام کرد: در پی انتشار اخباری مبنی بر فوت یک ایرانی در زندان هاوتن در تاریخ 9 دسامبر، بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه در همان روز و همچنین 10 دسامبر جهت دریافت اطلاعاتی در خصوص جزئیات و علت فوت نامبرده و همچنین شناسایی هویت وی با پلیس شهر اوترخت تماسهایی را برقرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سفارت ایران آمده است:

پس از استماع گزارش پلیس و دریافت مدارک شناسایی، ضمن اطلاع موضوع به خانواده وی جهت تأیید هویت، انتقال جسد و پیگیری روند قانونی فوت وی در زندان، موضوع از طریق وزارت امور خارجه هلند نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

سفارت با ارسال یادداشتی به وزارت امور خارجه درخواست کرد تا موضوع فوراً مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و نتیجه نیز به اطلاع برسد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه همچنان به تماسهای خود با مقامات وزارت امور خارجه و پلیس هلند ادامه خواهد داد تا علت مرگ نامبرده و هر گونه کوتاهی احتمالی مقامات ذیربط مشخص شود.

کد مطلب 1764636

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