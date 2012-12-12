مدارس نسبت به ارائه راهکارهای تاثیرگذار برای انتقال مفاهیم دینی اهتمام ورزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم یعقوبی، نماینده ولی فقیه در کاشمر، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با بیان اینکه آموزش سبک زندگی اسلامی به خانواده‌ها را باید از مدارس آغاز کرد، اظهار کرد: دانش‌آموزان باید آموزش‌های لازم در خصوص سبک زندگی اسلامی را فرا بگیرند.

امام جمعه کاشمر با تاکید بر اینکه باید به امر آموزش و پرورش در جامعه بیشتر توجه شود، گفت: معلمانی در تربیت موفق خواهند بود که علمشان همراه با تاثیرگذاری باشد و حرفی که می‌زنند در جان دانش‌آموز نفوذ کند.

نماینده ولی فقیه در کاشمر با بیان اینکه آموزش سبک زندگی اسلامی به خانواده‌ها را باید از مدارس آغاز کرد، افزود: دانش‌آموزان باید آموزش‌های لازم در خصوص سبک زندگی اسلامی را فرا بگیرند.

یعقوبی با تاکید بر اینکه باید به سمتی برویم که با راهکارهای تاثیرگذار برای انتقال مفاهیم دینی و یاد و خاطره شهدا بین دانش‌آموزان بیشتر آشنا شویم، اظهار کرد: مسائل آموزشی را به غیر از کتب باید به صورت عملی به دانش‌آموزان آموخت.

در ادامه حجت‌الاسلام محمد سیدی ‌مقدم، مسئول امور مساجد شهرستان کاشمر در این مراسم با اشاره به این مطلب که تعداد مساجد در شهرستان کاشمر زیاد است ولی این مساجد فعال نیستند، بیان کرد: در شهرستان کاشمر 27 مسجد و در بخش کوهسرخ و ریوش نیز 30 مسجد فعال وجود دارد همچنین 33 نفر روحانی مستقر در مساجد روستایی فعال هستند.

حجت‌الاسلام سیدی‌ مقدم با اشاره به تعداد ائمه جماعات در شهرستان کاشمر گفت:30 ائمه جماعات در شهرستان کاشمر مشغول به فعالیت هستند.

مسئول امور مساجد شهرستان کاشمر با بیان اینکه نه مسجد شهرستان کاشمر داری هیئت امنا است، افزود: برای نه مسجد شهرستان کاشمر هیئت امنا انتخاب شده است که در مجموع 60 نفر می شوند.

در ادامه حجت‌الاسلام حسین رازی، مسئول امور مساجد شهرستان گناباد گفت: برای فعال‌سازی مساجد و بهره‌ گیری از جوانان فعال سعی می کنیم، هیئت امنای مساجد متشکل از جوانان باشند.

حجت‌الاسلام رازی با اشاره به این مطلب که اگر امور مساجد به عنوان یک نهاد مهم تثبیت شود یقینا همه مسئولان شهر از آن تبعیت می کنند، گفت: تاکنون 200 مسجد در شهرستان گناباد شناسایی شده است.