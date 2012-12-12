پذیرش 233 مقاله در سمینار سراسری پرستاری، مامایی و پژوهش در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم حسام ظهر چهارشنبه در این سمینار در گرگان گفت: این پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش است که با کمک های هیئت علمی و دیگر اعضای دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار می شود.

وی افزود: از 31 استان کشور در این همایش، مقاله ارسال شده است که پس از داوریها از بین 773 مقاله 233 مقاله انتخاب شدند که 41 مقاله در بخش سخنرانی، 127 مقاله پوستر الکترونیک و بقیه در بخش پوستر است.

حسام ادامه داد: مقالات ارسال شده به دبیرخانه همگی از سطح علمی بالایی برخوردار و قابل پذیرش بودند ولی به دلیل کمبود امکانات و برخی محدودیت ها هیئت داوری به اجبار تعداد محدودی را پذیرفت.

وی تصریح کرد: بیشترین مقالات پس از استان گلستان از استان تهران رسیده است و هر سال با برگزاری این سمینار تعداد مقالات رسیده افزایش می یابد.

حسام،هدف از برگزاری این سمینار را ارتقای سطح علمی اعضای هیئت علمی و به وجود آوردن فضایی علمی برای دانشجویان اعلام کرد.

در ادامه سیامک رجایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز گفت: با توجه به استقبال هر ساله امید واریم در سالهای بعد این سمینار هر چه پر بارتر برگزار شود.

رجایی اذعان داشت: در دانشکده های پرستاری و مامایی تحولی ایجاد شده و با پیشرفت علم، علم پرستاران نیز به روز شده و تنها دستورات پزشک را اجرایی نمی کنند.

وی تاکید کرد: پژوهشها تنها نباید مقاله سازی باشد بلکه باید در راستای نیازهای جامعه و منطقه باشد.