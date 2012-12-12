  1. عناوین کل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

صادقی اصل خبر داد:

تجهیز بیمارستان های مراغه به دستگاه های امحای زباله های بیمارستانی

تجهیز بیمارستان های مراغه به دستگاه های امحای زباله های بیمارستانی

مراغه - خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت: امسال با صرف اعتبار 230 میلیون ریال، بیمارستان‌های شهید بهشتی و حضرت امیرالمومنین (ع) مراغه به دستگاه‌های امحای زباله‌های بیمارستانی مجهز شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور صادقی‌اصل ظهر امروز در جلسه کارگروه بهداشت این شهرستان اظهار داشت:همچنین آغاز ساخت سالن تشریح و کالبد‌شکافی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه با اختصاص اعتباری در این شهرستان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: امسال بیماری تب مالت در مراغه به ویژه در روستاهای این شهرستان بیشتر گزارش شده است که در خصوص علاج این بیماری باید تلاش زیادی صورت گیرد.

صادقی اصل در خصوص  طرح های اجرا شده در این شهرستان گفت: اجرای طرح هادی، آسفالت کوچه‌ها و معابر روستایی، جدول‌گذاری، نصب سطل‌های زباله و جمع‌آوری زباله از جمله طرح‌هایی بود که امسال برای بهسازی محیط روستاها در مراغه اجرا شده است.

وی ادامه داد: همچنین با اختصاص 10میلیارد ریال طرح بهسازی محیط روستاها در 53 روستای این شهرستان اجرا شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه تصریح کرد: با طرح‌هایی که برای بهسازی و جمع‌آوری پسماندهای روستایی اجرا شده، شاخص‌های بهداشت محیط در روستاهای مراغه از 70 درصد به 80 درصد ارتقا یافته است.

کد مطلب 1764643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید