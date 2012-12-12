خلبانان شهید ورامینی مدافعان حریم ولایت بودند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کارخانه شهردار ورامین صبح چهارشنبه به همراه محمدحسن فرجی رئیس و حسین خلیلی عضو شورای اسلامی شهر، سیدابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری، جمعه بیرالوند فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید علی تاجیک، محمدعلی اولادی مسئول امور ایثارگران و محمدرضا تاجیک مسئول امور گردشگری شهرداری ورامین از خانواده سرلشکر خلبان شهید علیرضا فتوحی شعار بازدید کردند.

رضا کارخانه گفت: خلبانان ورامینی در دوران دفاع مقدس با پروازها و عملیاتهای غرورآفرین خود در پاسداری از حریم ولایت و دستاوردهای انقلاب اسلامی حماسه آفریدند و ضمن تثبیت پایه های انقلاب، آن را برای همیشه استوار کردند.

وی ضمن ستایش و تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثار خانواده های معظم شاهد، خطاب به پدر و مادر خلبان شهید فتوحی شعار افزود: خلبانان شهید ورامین فرزندان صالح امام امت و همه ملت ایران هستند.

شهدا مایه افتخار، عزت و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند

شهردار ورامین تصریح کرد: شهدا مایه افتخار، عزت و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و به فرموده مقام عظمای ولایت باید ضمن قدم برداشتن در راه شهدا، یاد و خاطره آنان را نیز در جامعه زنده نگه بداریم.

وی اضافه کرد: خلبانان شهید ورامینی همچون سرداران سرلشکر شهید منصور ستاری، مصطفی اردستانی، یزدان سخایی ، نصرا... اصیل ادب، مصطفی ایل بیگی و علیرضا فتوحی شعار در کنار دیگر شهدا ، نخبگان پرافتخار و غرور انگیزی هستند که مقام معظم رهبری از آنان به عنوان ستارگان درخشان آسمان شهادت یاد فرمودند که برای همیشه می درخشند.

کارخانه، تجلیل از رشادتهای شهدا و تکریم خانواده های معظم آنان را وظیفه همگان بر شمرد و بیان داشت: در این رستا تا کنون، المان یادبود شهدای جاویدالاثر شهر ورامین و المان یاد بود شهدای حماسه عظیم دهم دی ماه سال 1357 مردم ورامین در شهر ورامین نصب و این شهرداری آمادگی دارد با همکاری شورای اسلامی شهر، میدان انتهای خیابان شهید کسائیان را به نام شهدای پرافتخار خلبان ورامین نامگذاری و تندیس آنان را در این میدان نصب کند.