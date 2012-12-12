به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله عمادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان با اشاره به اینکه به زودی همه جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند، اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهایی که قانون برای سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته است به زودی تمام جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 36 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه هستند، افزود: هم اکنون 10 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه های درمانی نیستند.

سرپرست سازمان بیمه سلامت ایرانیان با اشاره به اینکه امیدواریم با برنامه ریزیهای صورت گرفته در آینده هیچ فردی بدون بیمه درمانی نباشد، یادآور شد: در این راستا پوشش بیمه ای توسط سازمان بیمه ایرانیان به صورت 50 درصدی خواهد بود و نیمی از هزینه آن را دولت و بقیه را مردم پرداخت می کنند.

عمادی با تاکید بر اینکه هم اکنون همه افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند بیمه درمانی دارند، تصریح کرد: هم اکنون آمادگی داریم که افرادی را که نهادهای حمایتی معرفی کنند را بیمه کنیم.