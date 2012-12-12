کمالی‌پور تهیه‌کننده "آینه و شمعدون" به خبرنگار مهر گفت: ما امروز رسما پروانه ساخت فیلم را تمدید کردیم. هم اکنون منتظر بازگشت رضا عطاران یکی از بازیگران اصلی‌مان، از شمال و از سر کار داریوش مهرجویی هستیم تا دوباره فیلمبرداری را آغاز کنیم.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری از هفته آینده آغاز خواهد شد و حدود یک ماه ادامه خواهد یافت. البته بخش‌های از صحنه‌هایی که تا کنون گرفته‌ایم قطعا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کمالی پور همچنین عنوان کرد: ما از عوامل قبلی استفاده می‌کنیم اما نیوشا ضیغمی به دلیل سفر نمی‌تواند با ما همکاری کند و هنوز هم بازی وی آغاز نشده است، به همین دلیل از بازیگر جایگزین استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم "آینه و شعمدون" برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش شود در غیر اینصورت اولین نمایش فیلم در جشنواره کن است.

مدتی است فیلمبرداری این فیلم با گذشتن 70 درصد متوقف شده بود. یکی از مشکلات عمده این فیلم به فیلمنامه آن برمی‌گردد که اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد در گفتگوهایی عنوان کرد فیلمنامه این فیلم با متنی که پیش از این پروانه ساخت برای آن صادر شده بود، متفاوت است. به همین دلیل پرونده فیلم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شنیده ها حاکی است صحنه هایی که تا کنون گرفته شده، مورد ممیزی قرار می گیرد.

"آینه و شمعدون" فیلمی طنز و فانتزی است که داستان آن درباره زن و شوهری به نام فتحی و سوری است که قصد دارند دخترشان را به خانه بخت بفرستند. فتحی در سیرک کار می‌کرده و حالا بیکار شده‌است. سوری قصد دارد به دخترش جهیزیه‌ای مفصل بدهد و دخترش را با آبرو به خانه بخت بفرستد. تلاش‌های خانواده برای جور کردن جهیزیه وقتی کامل می‌شود که اهالی محل به کمک آنها آمده و هر کدام تکه‌ای از وسایل زندگی مشترک را به این دو جوان می‌دهند.

رضا عطاران، مصطفی زمانی، محسن تنابنده، پانته آ بهرام، فتانه ملک محمدی، شقایق فراهانی و... در این فیلم بازی می کنند.