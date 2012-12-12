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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

سادات فاطمی:

اگر مردم را هدایت نکنیم خیانت کرده ایم

اگر مردم را هدایت نکنیم خیانت کرده ایم

معاون مجلس و امور کتابخانه های عمومی کشور گفت: کتابداران می توانند به عنوان افرادی هدایتگر و مشاورانی امین کار هدایت درخواست کنندگان و مراجعان به کتابخانه ها و اعضای کتابخانه ها را انجام دهند و اگر ما کتابدارن مردم را هدایت نکنیم خیانت کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سادات فاطمی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر کل کتابخانه های خراسان رضوی که در محل تالار نور مشهد برگزار شد اظهار کرد: شغل کتابداری یکی از بهترین کارها است و شان یک کتابدار بسیار بالا و با ارزش به حساب می آید.

معاون مجلس و امور کتابخانه های عمومی کشور افزود: کتابداران می توانند به عنوان افرادی هدایتگر و مشاورانی امین کار هدایت درخواست کنندگان و مراجعان به کتابخانه ها و اعضای کتابخانه ها را انجام دهند و اگر مردم را هدایت نکنیم خیانت کرده ایم.

سادات فاطمی بیان کرد: کتابداران می توانند با دادن یک کتاب مفید یک جوان را احیاء و او را به راه درست هدایت کنند یا برعکس با با دادن یک کتاب منحرف کننده و غیر مفید کاری کنند که آن فرد و زندگی اش در راه اشتباه قرار گیرد و یا به طور کل نابود شود.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین کتابداران در برابر مردم تصریح کرد: اگر فردی خصوصا نوجوانان وجوانان به کتابدار مراجعه می کنند و کتابدار احساس می کند آن کتاب به درد آن فرد نمی خورد و ممکن است برای وی مشکلاتی ایجاد کند نباید به سادگی از این مسئله بگذرند وسعی کنند با صحبت و مشاوره دادن با آن شخص وی را در راستای گرفتن کتابی خوب ومناسب هدایت کنند.

معاون مجلس و امور کتابخانه های عمومی کشور گفت: در نظام های سرمایه داری غربی وشرقی افراد فقط برای سود بیشتر و به منظور رسیدن به منافع خودشان کار و فعالیت می کنند و در راه رسیدن به مطامعشان ممکن است هر کسی را له کنند اما در نظام اسلامی و در کشور ایران که پس از 1400 سال یکی از سلاله های ناب و پاک پیامبر(ص) مجددا راه آن بزرگوار را احیاء کرد رسیدن به مسئولیت و پست بالاتر هدف نیست بلکه انسانها با گرفتن پست و مقام بالاتر در برابر خداوند مسئولیت بیشتری پیدا می کنند و باید در مقابل عدل الهی پاسخگو باشند.

کد مطلب 1764648

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