به گزارش خبرنگار مهر، جواد سادات فاطمی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر کل کتابخانه های خراسان رضوی که در محل تالار نور مشهد برگزار شد اظهار کرد: شغل کتابداری یکی از بهترین کارها است و شان یک کتابدار بسیار بالا و با ارزش به حساب می آید.

معاون مجلس و امور کتابخانه های عمومی کشور افزود: کتابداران می توانند به عنوان افرادی هدایتگر و مشاورانی امین کار هدایت درخواست کنندگان و مراجعان به کتابخانه ها و اعضای کتابخانه ها را انجام دهند و اگر مردم را هدایت نکنیم خیانت کرده ایم.

سادات فاطمی بیان کرد: کتابداران می توانند با دادن یک کتاب مفید یک جوان را احیاء و او را به راه درست هدایت کنند یا برعکس با با دادن یک کتاب منحرف کننده و غیر مفید کاری کنند که آن فرد و زندگی اش در راه اشتباه قرار گیرد و یا به طور کل نابود شود.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین کتابداران در برابر مردم تصریح کرد: اگر فردی خصوصا نوجوانان وجوانان به کتابدار مراجعه می کنند و کتابدار احساس می کند آن کتاب به درد آن فرد نمی خورد و ممکن است برای وی مشکلاتی ایجاد کند نباید به سادگی از این مسئله بگذرند وسعی کنند با صحبت و مشاوره دادن با آن شخص وی را در راستای گرفتن کتابی خوب ومناسب هدایت کنند.

معاون مجلس و امور کتابخانه های عمومی کشور گفت: در نظام های سرمایه داری غربی وشرقی افراد فقط برای سود بیشتر و به منظور رسیدن به منافع خودشان کار و فعالیت می کنند و در راه رسیدن به مطامعشان ممکن است هر کسی را له کنند اما در نظام اسلامی و در کشور ایران که پس از 1400 سال یکی از سلاله های ناب و پاک پیامبر(ص) مجددا راه آن بزرگوار را احیاء کرد رسیدن به مسئولیت و پست بالاتر هدف نیست بلکه انسانها با گرفتن پست و مقام بالاتر در برابر خداوند مسئولیت بیشتری پیدا می کنند و باید در مقابل عدل الهی پاسخگو باشند.