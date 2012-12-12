اجرای سه برنامه علمی و پزوهشی کاهش جرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف حسنی ظهر چهارشنبه در مجمع پیشگیری از وقوع جرم دراستان گلستان که به منظور بررسی علل وعوامل ارتکاب جرایم مالی وارائه راهکارهای موثر پیشگیری از وقوع آن در استان گلستان سخن می گفت؛ اظهار داشت: از سال 76 تاکنون سه برنامه علمی وپژوهشی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اجرا شده است که شاهد تاثیرگذاری چشمگیر آن بوده ایم .

وی افزود:در سال جاری نیز به دلیل مسائل ومعضلات جامعه دربخش اقتصادی بحث جرایم مالی برای این برنامه انتخاب شد که جرایم مالی شامل اختلاس، رشا و ارتشا، اخذ پورسانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره را شامل می شود.

وی بیان داشت:انتخاب این موضوع به دلیل گسترش این جرایم در سطح نیروهای مسلح نیست بلکه به دلیل وضعیت کنونی انتخاب این موضوع می تواند منجربه کاهش آسیب ها در این زمینه وکاهش جرایم مالی شود.

حسنی با بیان اینکه حتی وقوع یک جرم نیز در بین نیروهای مسلح زیاد است تصریح کرد:وقوع جرایم مالی خصوصا در سطح نیروهای قضایی می تواند موجب سلب اعتماد عمومی واطمینان مردم شود ومناسبات اجتماعی را مختل کند که این همایشها در کشور به منظور کاهش همین مقدار اندک جرایم انجام می شود.

وی افزود:نظارت جدی بر کلیه فرآیندهای مالی واداری ،تدوین سیستم حسابرسی یکپارچه در بین نیروهای مسلح وتدارک وتقویت دوره های آموزشی مرتبط به ویژه برای مدیران وفرماندهان از جمله راهکارهایی است ک می توان در این زمینه ذکر کرد.