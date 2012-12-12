پرونده شاهین به کمیته انضباطی ارسال شد/ تغییر زمان یک بازی جام حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، غلامرضا بهروان در خصوص انصراف شاهین بوشهر از جام حذفی گفت: پس از آنکه از طریق سرپرست تیم شاهین مطلع شدیم این تیم حضور در مسابقات جام حذفی انصراف داده، بازی این تیم در روز 24 آذرماه برابر راه‌آهن لغو و پرونده این تیم به کمیته انضباطی ارسال شد.

وی درباره تغییر زمان یک دیدار رقابتهای جام حذفی گفت: با توجه به درخواست سرپرست تیم صنعت نفت آبادان درباره تغییر ساعت برگزاری بازی این تیم با نیروی زمینی، با هماهنگی و مذاکره تلفنی که با مسئولان باشگاه نیروی زمینی صورت گرفت، این بازی به جای ساعت 14:15، ساعت 13:30 در ورزشگاه پادگان جی تهران برگزار می‌شود:

برنامه، زمان و مکان دیدار مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی فوتبال کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 23/09/91

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

جمعه - 24/09/91

* نیروی زمینی - صنعت نفت آبادان، ساعت 13:30، ورزشگاه پادگان جی تهران

* داماش ایرانیان - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* سایپا شمال - مس سرچشمه، ساعت 14:15ورزشگاه شهدای ساری

* ذوب‌آهن اصفهان - ملی حفاری اهواز، ساعت 14:15،ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* شهرداری یاسوج - مس کرمانساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* استقلال اهواز - استیل آذین گهرساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

* ابومسلم مشهد - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد

* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

چهارشنبه - 29/09/91

* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی