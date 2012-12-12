  1. ورزش
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

بهروان خبر داد:

پرونده شاهین به کمیته انضباطی ارسال شد/ تغییر زمان یک بازی جام حذفی

پرونده شاهین به کمیته انضباطی ارسال شد/ تغییر زمان یک بازی جام حذفی

رئیس سازمان لیگ برتر از ارسال پرونده شاهین بوشهر به کمیته انضباطی به خاطر انصراف از مسابقات جام حذفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، غلامرضا بهروان در خصوص انصراف شاهین بوشهر از جام حذفی گفت: پس از آنکه از طریق سرپرست تیم شاهین مطلع شدیم این تیم حضور در مسابقات جام حذفی انصراف داده، بازی این تیم در روز 24 آذرماه برابر راه‌آهن لغو و پرونده این تیم به کمیته انضباطی ارسال شد.

وی درباره تغییر زمان یک دیدار رقابتهای جام حذفی گفت: با توجه به درخواست سرپرست تیم صنعت نفت آبادان درباره تغییر ساعت برگزاری بازی این تیم با نیروی زمینی، با هماهنگی و مذاکره تلفنی که با مسئولان باشگاه نیروی زمینی صورت گرفت، این بازی به جای ساعت 14:15، ساعت 13:30 در ورزشگاه پادگان جی تهران برگزار می‌شود:

برنامه، زمان و مکان دیدار مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی فوتبال کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 23/09/91
* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

جمعه - 24/09/91
* نیروی زمینی - صنعت نفت آبادان، ساعت 13:30، ورزشگاه پادگان جی تهران
* داماش ایرانیان - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
*  سایپا شمال - مس سرچشمه، ساعت 14:15ورزشگاه شهدای ساری
* ذوب‌آهن اصفهان - ملی حفاری اهواز، ساعت 14:15،ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* شهرداری یاسوج - مس کرمانساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* استقلال اهواز - استیل آذین گهرساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
* ابومسلم مشهد - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد
* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

چهارشنبه - 29/09/91
* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی

کد مطلب 1764653

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