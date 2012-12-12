59 درصد از جمعیت بیمه شده لرستان تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم آزادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 59 درصد از جمعیت بیمه شده استان تحت پوشش بیمه سازمان بیمه سلامت ایرانیان هستند، اظهار داشت: این جمعیت شامل یک میلیون و 38 هزار نفر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 730 هزار نفر از جمعیت روستایی استان تحت پوشش بیمه روستاییان سازمان بیمه سلامت ایرانیان هستند، افزود: این تعداد دارای دفترچه بیمه هستند و از خدمات درمانی استفاده می کنند.

سرپرست سازمان بیمه سلامت ایرانیان استان لرستان با اشاره به اینکه یک هزار و 150 نفر از بیماران خاص تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایرانیان هستند، گفت: این تعداد شامل بیماران خاص ام اس، پیوند کلیه، دیالیز، تالاسمی و هموفیلی می شود.

آزادی با تاکید بر اینکه برخی از بیماران خاص تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایرانیان داروهای خود را به صورت رایگان دریافت می کنند، تصریح کرد: همچنین مابقی بیماران خاص تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان داروهای خود را با فرانشیز 10 درصد دریافت می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت ایرانیان در لرستان داری هشت اداره تابعه و 10 دفتر پیشخوان است، اظهار داشت: این دفاتر کار چاپ و صدور دفترچه های بیمه را به عهده دارند.