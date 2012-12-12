نجات 6 عضو یک خانواده از حادثه ریزش ساختمان دو طبقه

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح حادثه اظهار داشت: ساعت 11:59 امروز ریزش یک ساختمان دو طبقه در محله بریانک خیابان صفدری به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله آتش نشانان دو ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند. در بررسی های اولیه مشخص شد یک ساتمان دو طبقه قدیمی به مساحت 80 متر به طور کامل تخریب شده است.

وی افزود: 6 نفر از ساکنان این خانه در زیر آوار گرفتار شده بودند که یکی از آنها قبل از حضور آتش نشانان موفق به نجات خود شده بود.

در ادامه 5 نفر دیگر که 3 زن و دو کودک بودند از زیر خروارها خاک خارج شده و تحویل امدادگران اورژانس شدند که حال یکی از کودکان وخیم گزارش شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی در پایان گفت: علت حادثه در دست بررسی است و آتش نشانان ساعت 13:47 با پایین یافتن عملیات به ایستگاه های خود بازگشتند.