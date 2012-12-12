دوره آموزش تخصصی حامیان تبلیغ در شهرکرد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عزیزالله میراحمدی گفت: این دوره آموزشی یک روزه با حضور 110 نفر از متصدیان امور مذهبی و افراد مورد اعتماد مردم شهرستان شهرکرد بیست و سوم آذر91 در مرکز تربیت معلم شهید باهنر این شهر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بالابردن سطح علمی علاقه مندان به فعالیت در عرصه تبلیغ دینی و استفاده از ظرفیت های بومی برای گسترش امور مذهبی از اهداف برگزاری دوره ی آموزشی حامیان تبلیغ است، افزود: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی توانایی انجام صحیح برخی از امور مذهبی را کسب می‌کنند.

میراحمدی سرفصل های موردنظر برای آموزش در این دوره را احکام غسل و کفن، نماز و دفن میت و مسائل تلقین و احکام طهارت، غسل و وضو، تجوید نماز و تصحیح حمد و سوره و روخوانی و روانخوانی قرآن، اخلاق و آداب معاشرت و مراسم ختم و ترحیم بیان و تصریح کرد: منابع این دوره شامل رساله‌های آموزشی، کتاب روخوانی و روانخوانی و تجوید قرآن کریم است.



برگزاری هرچه باشکوه جشنهای دهه فجر امسال ضروری است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرکرد با بیان اینکه مسیر راهپیمایی مرکز استان اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: به همین منظور می‌بایست با بحث و تبادل نظر با صاحبنظران بهترین مسیر انتخاب گردد تا علاوه بر پوشش رسانه‌ای مطلوب از شکوه خاصی نیز برخوردار باشد.

یدالله گودرزی در بخشی از سخنانش همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و فرهنگی را به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر جشن های فجر 34 ضروری خواند و تصریح کرد: دهه مبارک فجر تجلی‌گاه کار و تلاش و گرامیداشت پایان شب ظلمانی حکومت های جور و ستم و دهه رهایی ملت ایران از وابستگی است.

تعیین مسیر جدید راهپیمایی 22 بهمن در شهرکرد رئیس ستاد دهه فجر استان با ابراز خرسندی از برنامه‌ریزی های صورت گرفته در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی، گفت: امید است با ایجاد خط مشی واحد و افق دید مشترک و برنامه‌ریزی و ساماندهی مراسمات به حضور و نقش آفرینی اقشار مختلف مردم توجه ویژه‌ای شود.

علی گرجی با اشاره به نواقص مسیر راهپیمایی مرکز استان در سال‌های گذشته و لزوم بازنگری در مسیر و محل شروع راهپیمایی گفت: به منظور نمایش شکوه و عظمت حضور حماسی مردم ولایتمدار شهرکرد در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال مسیر راهپیمایی با تغییراتی اعلام می شود.

راهپیمایی مرکز استان روز 22 بهمن‌ماه رأس ساعت 10 صبح از محل میدان انقلاب شهرکرد شروع و پس از طی مسیر میدان 12 محرم و چهارراه بازار به سمت میدان امامزادگان دو معصوم(ع) که محل تجمع است ختم شود.

معاونت اخبار صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری رتبه دوم تولید خبرهای پیشرفته را کسب کرد

معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری رتبه دوم تولید و ارسال خبرهای پیشرفته مراکز استانی صدا و سیمای کشور را کسب کرد.

بر اساس ارزیابی اداره کل اطلاعات و اخبار استان ها از عملکرد مراکز استان ها در مهر 91 ، معاونت اطلاعات و اخبار مرکز چهارمحال و بختیاری با 22 خبر پیشرفته رتبه دوم مراکز را به خود اختصاص داد.



همچنین در ارزیابی مجموعه های خبری مراکز استان ها در مهر ماه، مرکز چهارمحال و بختیاری رتبه سوم و در ارزیابی عملکرد خبر مراکز استان ها ذر بخش گزارش های خبری نیز رتبه سوم را کسب کرد.



سمیه نجفیان، خبرنگار مرکز چهارمحال و بختیاری نیز باسه گزارش تولیدی و خبری در ردیف پرامتیازترین خبرنگاران مراکز استان ها در مهرماه قرار گرفت.

برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه شهرکرد با حضورپرشور دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهرکرد با هدف تقویت حضور ومشارکت دانشجویان در نظام تصمیم سازی، برنامه ریزی ونظارت بر ارائه ی خدمات به دانشجویان دانشگاه متشکل از پنج نفر عضو اصلی با رأی مستقیم دانشجویان تشکیل خواهد شد.



این شورا دارای نقش مشورتی ونظارت در امور رفاهی دانشگاه بوده و در چارچوب مقررات آئین نامه شورای صنفی رفاهی دانشگاه ها وظایف تعیین شده فعالیت خواهدکرد.

براساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه شهرکرد 36 نفر از دانشجویان دانشگاه شهرکرد به عنوان داوطلب عضویت در شورای صنفی، رفاهی اعلام آمادگی نموده و با یکدیگر رقابت کردند که از این جمع پنج نفر به انتخاب مستقیم دانشجویان به عضویت این شورا در خواهند آمد.