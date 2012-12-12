دو نفر از اوقاف مهریز به مسابقات کشوری قرآن کریم راه یافتند

حجت الاسلام محمود میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرزانه دهقانی زاده در رشته حفظ 10 جزء و فاطمه السادات ابراهیمی در رشته پنج جزء قرآن کریم در چهارمین دوره مسابقات ابتهال اوقاف استان یزد خوش درخشیدند و به مسابقات کشوری اوقاف و امور خیریه راه یافتند.

وی همچنین از کسب چند رتبه برتر استانی در این دوره از مسابقات خبر داد و افزود: نفیسه فائزی و زهرا السادات مدرسی در رشته قرائت دوم و سوم استانی شدند.

مهدیه شمس در رشته حفظ ده جزء قرآن کریم مقام دوم استانی را از آن خود کرد.

سمیه مسعودی هم در رشته حفظ 20 جزء دوم شد، فائزه دهقان چناری، راضیه خواجه مهریزی در رشته ترتیل دوم و سوم شدند.

میرجلیلی عنوان کرد: مسابقات شهرستانی چهارمین دوره مسابقات ابتهال اوقاف استان یزد با حضور 70 نفر در محل حسینیه بزرگ استهریج برگزار شد که 11 نفر آنها به مسابقات استانی راه یافته بودند.