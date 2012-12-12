گردنه های استان قزوین سفید پوش شد

محمد نادر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش برف در آخرین روزهای پاییز موجب کندی تردد در گردنه های محورهای مواصلاتی استان قزوین شده است.

وی افزود: در پی بارش برف گردنه های آوج در مسیر قزوین، همدان و گردنه های قسطین لار، بهرام آباد و کماسار در مسیر منطقه الموت و گردنه طالقان در شبانه روز گذشته برفروبی و نمک پاشی شد.

محمدزاده، میزان ماسه نمک مصرفی در پی برفروبی های شبانه روز گذشته را بیش از 500 تن اعلام و به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: برای عبور از این محورها زنجیر چرخ و وسایل ایمنی همراه داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در ادامه با بیان اینکه با تلاش عوامل راهداری در زمینه بازگشایی جاده ها تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته است بیان کرد: در طرح زمستانی امسال 24 گروه راهداری با استفاده از 164 دستگاه ماشین آلات وظیفه برفروبی و بازگشایی جاده ها و امدادرسانی به مسافران را به عهده دارند.



وی، تجهیز 23 دستگاه راهدارخانه و خرید 65 هزار تن ماسه نمک را از جمله برنامه های پیش بینی شده برای آماده باش در طرح راهداری زمستانی اعلام و تصریح کرد: وجود پنج گردنه مهم به طول 161 کیلومتر در مسیر راههای شریانی استان قزوین موجب افزایش حساسیت امور راهداری در این محورها شده است.

محمد زاده، با اشاره به اهمیت محورهای مواصلاتی استان قزوین در کریدور ارتباطی جنوب و مرکز کشور به شمال و شمالغرب یادآورشد: استان قزوین بیش از شش هزارو 300 کیلومتر راه دارد که از این میزان 660 کیلومترآن شریانی است.