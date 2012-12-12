کاخ آپادانای تخت جمشید بار دیگر در مسیر بازدید گردشگران قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رضایی منفرد با اعلام این خبر افزود: کاخ آپادانای تخت جمشید به دنبال بحث ساماندهی مسیر بازدید از تخت جمشید، طراحی و از اواسط آذرماه سال جاری، در مسیر بازدید گردشگران قرار گرفت.

وی گفت: با توجه به آسیبهای احتمالی ناشی از ازدحام جمعیت بازدید کننده از کاخ آپادانابه منظور جلوگیری از فرسایش انسانی مسیر بازدید ازکاخ مسدود و گردشگران از دور نظاره گر این کاخ بودند که بنابردرخواست گردشگران مبنی بر بازدید از این کاخ و همچنین عظمتی که این کاخ در نظر بازدید کننده دارد با تعریف مسیرهای بازدید در تمامی نقاط تخت جمشید ضمن امکان بازدید نزدیک گردشگران از آثار این مجموعه آسیب انسانی کمتری نیز به آن وارد می شود.

مدیر اجرایی تخت جمشید بیان کرد: به دلیل گستردگی کاخ آپادانا جمعیت زیادی در آن متمرکز می شود که همین ازدحام جمعیت، فرسایش انسانی بسیاری را به دنبال خواهد داشت از این رو در مواقعی از سال که با انبوه جمعیت روبرو هستیم به منظور جلوگیری از صدمات انسانی و احتمالی بنا بر نظر کارشناسان فنی بازدید از این کاخ نیز با محدودیت همراه خواهد بود.