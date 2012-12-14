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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

رحیمی به مهر خبر داد:

افتتاح نمایشگاه "راه فاطمه (س)" در شهرستان میامی

افتتاح نمایشگاه "راه فاطمه (س)" در شهرستان میامی

میامی - خبرگزاری مهر: مسئول کانون پرورش فکری کودکان شهرستان میامی از افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب با موضوع " راه فاطمه (س) " در این شهرستان خبر داد.

سمانه رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که نمایشگاه عفاف و حجاب با موضوع "راه فاطمه (س)"  از صبح پنج شنبه به مدت شش روز در کانون پرورش فکری کودکان شهرستان میامی برقرار است افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه توسعه فرهنگ حجاب و نمایش اثرات مطلوب آن در جامعه است.

وی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه بیش از 200 اثر جمع آوری شده از کانون های پرورش فکری کودکان شهرستان های میامی، شاهرود، بسطام، دامغان و بیارجمند در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان شهرستان میامی با یادآوری این مطلب که آثار توسط اعضای کانون های مراکز یاد شده تهیه شده،  تصریح کرد: این آثار در قالب خوشنویسی، نقاشی، جمله های ادبی، نشریه دیواری و کارت پستال ارائه شده اند.

رحیمی در پایان عنوان کرد: این نمایشگاه از 22 آذر لغایت 28 آذر به مدت شش روز از ساعت 11 الی 15 به روی علاقمندان گشوده است.

کد مطلب 1764677

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