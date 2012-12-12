برگزاری جلسه وزیران اوپک پشت درهای بسته/ گمانه زنی ها از حفظ سهمیه کنونی حکایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر از وین، بعد از برگزاری نشست که در آن در مورد بررسی سقف تولید و انتخاب دبیرکل جدید رایزنی خواهد شد، بعد از ظهر کنفرانس خبری برگزار خواهد شد.



همچنین در شروع نشست امروز عبدالکریم اللعیبی وزیر نفت عراق اللعیبی که ریاست دوره ای شورای وزیران اوپک را بر عهده دارد، در نطق افتتاحیه خواستار تثبیت در بازار جهانی نفت شد.



آنگونه که از اظهارات غیر رسمی در محل برگزاری نشست استنباط می شود اعضا بر حفظ سقف تولید کنونی یعنی 30 میلیون بشکه در روز جهت مقابله با کاهش قیمت جهانی نفت اتفاق نظر دارند.



همچنین وزیران نفت عضو اوپک برای انتخاب دبیرکل جدید تصمیم گیری خواهند کرد. نامزدهای نهایی احراز پست دبیرکلی اوپک نیز غلامحسین نوذری وزیر سابق نفت کشورمان، مجید المنیف عربستانی و از اعضای سابق هیئت رئیسه اوپک و سمیر غضبان از عراق مشاور انرژی نخست وزیر عراق می باشند

برای انتخاب دبیرکل جدید نیاز به کسب اجماع آرا است و گفته می شود در صورتی که این اجماع صورت نپذیرد احتمال دارد دبیرکلی البدری 72 ساله شش ماه دیگر نیز تمدید شود.