شهرداری بندرعباس وارث مشکلات گذشته است/بی نظیر بودن پلاژ بانوان بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد سلطان زاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت نخستین پلاژ بانوان شهر بندرعباس با بیان اینکه شهرداری بندرعباس اقدامات خود را براساس سه محور انجام می دهد، عنوان کرد: یکی از اصول شهرداری بندرعباس در اجرای طرحهای عمرانی تعامل کامل با دستگاههای اجرای و کانونهای تاثیرگذار در شهر است تا مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.

وی در ادامه محور دیگر شهرداری بندرعباس را توجه به تمامی حوزه ها دانست و افزود: برخی تصور می کنند که شهرداری تنها به مسائل عمرانی شهر بندرعباس توجه دارد در حالیکه ما غیر از مسائل عمرانی به سایر حوزه ها نیز توجه داریم.

شهردار بندرعباس افزود: همچنین استفاده از دریای بی کران ظرفیت مردمی دیگر اصل شهرداری بندرعباس در ساختن شهر است، چون هیچ شهری بدون استفاده از سرمایه مردمی ساخته نخواهد شد.

سلطان زاده با بیان اینکه امروز مشکلاتی در سطح شهر بندرعباس دیده می شود، اظهار داشت: اگر با یک نگاه مدبرانه به این مشکلات متوجه می شویم، که این مشکلات ریشه در زیرساختهای اساسی شهر دارد و در واقع ما وارث مشکلات گذشته هستیم و باید طبق یک فرآیند منطقی و با یک اعتبار مشخص برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.

وی ادامه داد: این مشکلات با برنامه های میان مدت و طولانی مدت رفع خواهد شد که در این راستا شهرداری بندرعباس نیازمند حمایت دولتی و مردمی است.

شهردار بندرعباس به برخی طرحهای عمرانی بزرگ شهر بندرعباس اشاره کرد و گفت: هم اکنون طرحهایی همچون، بهسازی خورها، احداث بلوار حسین آباد، بلوار شهید رجایی و بازار ماهی فروشان توسط شهرداری بندرعباس آغاز شده و رفع کننده مشکلات بزرگی در شهر خواهد بود.

سلطان زاده در ادامه با اشاره به احداث نخستین پلاژ بانوان شهر بندرعباس، تصریح کرد: با وجود اینکه در شرق بندرعباس اماکن تفریحی و گردشگری زیادی ایجاد شده اما این توسعه در غرب بندرعباس ایجاد نشده بود که با احداث پلاژ بانوان در غرب بندرعباس به دنبال توسعه این منطقه نیز هستیم.

وی پلاژ بانوان بندرعباس را در دنیا بی نظیر دانست و افزود: در هیچ نقطه از دنیا چنین مجموعه بزرگی که از امکانات مختلفی برخوردار باشد و زنان مسلمان بتوانند به راحتی در آن شنا کنند، ایجاد نشده و می توان گفت که پلاژ بانوان بندرعباس در دنیا بی نظیر است.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: پلاژ بانوان شهر بندرعباس در زمینی به مساحت هفت هکتار و با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد تومان طی 16 ماه ساخته خواهد شد و خانواده ها می توانند در محیطی امن از آن استفاده کنند.