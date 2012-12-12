زرشناس و هاشمی بحث روشنفکری را ادامه می دهند

علیرضا حائری تهیه کننده برنامه تلویزیونی «زاویه» (مجله علوم انسانی شبکه 4 سیما) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد موضوعات و مهمانان برنامه امشب گفت: شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمدمنصور هاشمی، نویسنده و پژوهشگر با حضور در برنامه «زاویه» که چهارشنبه شب 15 آذرماه از شبکه چهار سیما پخش شد، طی سخنانی به بررسی «جریان روشنفکری در ایران و خاستگاهها و بنیانهای آن» پرداختند.

وی افزود: با توجه به اینکه بحث هفته گذشته بیشتر به مسائل روشنفکری در اروپا پرداخته شد، در این هفته کارشناسان در مورد مسائل روشنفکری در ایران صحبت خواهند کرد.