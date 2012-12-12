  1. دين، حوزه، انديشه
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

در برنامه امشب زاویه؛

زرشناس و هاشمی بحث روشنفکری را ادامه می دهند

زرشناس و هاشمی بحث روشنفکری را ادامه می دهند

شهریار زرشناس و محمدمنصور هاشمی، امشب 22 آذرماه در برنامه «زاویه» شبکه چهار سیما، ادامه بحث هفته گذشته در مورد روشنفکری را پی می گیرند.

علیرضا حائری تهیه کننده برنامه تلویزیونی «زاویه» (مجله علوم انسانی شبکه 4 سیما) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد موضوعات و مهمانان برنامه امشب گفت: شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمدمنصور هاشمی، نویسنده و پژوهشگر با حضور در برنامه «زاویه» که چهارشنبه شب 15 آذرماه از شبکه چهار سیما پخش شد، طی سخنانی به بررسی «جریان روشنفکری در ایران و خاستگاهها و بنیانهای آن» پرداختند.
 
وی افزود: با توجه به اینکه بحث هفته گذشته بیشتر به مسائل روشنفکری در اروپا پرداخته شد، در این هفته کارشناسان در مورد مسائل روشنفکری در ایران صحبت خواهند کرد.
کد مطلب 1764685

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